Tierpark Hellabrunn beginnt umfassende Besucherbefragung

Ein ganzes Jahr lang Fragen und Antworten zu Themen wie Kundenzufriedenheit, Tierbeobachtungs- und Bildungserlebnis: In Hellabrunn beginnt am Mittwoch, den 29.03.2023 eine Besucherbefragung, zum einen durch Interviews direkt vor Ort im Tierpark oder auch als Online-Fragebogen, der über die Webseite des Tierparks abrufbar ist. Hellabrunn arbeitet hierbei mit dem erfahrenen und renommierten Marktforschungsinstitut DWIF Consulting GmbH zusammen und will mit der Umfrage seinen Gästen auf den ‚Besucherzahn‘ fühlen.

Feedback und Bewertungen zu Service oder Angeboten, seien sie von Verbrauchern, Kunden oder Besuchern, gehören zu den wertvollsten Informationen, die Unternehmen zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse dieser langfristigen Befragung sollen dem Münchner Tierpark statistisch repräsentative Erkenntnisgewinne liefern.

Beginnend am 29. März 2023 und andauernd bis März 2024 werden vor Ort im Tierpark an unter-schiedlichen Wochentagen jeden Monat geschulte und eingewiesene Interviewer unterwegs sein und Besucher vor dem Verlassen des Zoos zu verschiedenen Punkten rund um ihren Aufenthalt im Tierpark befragen. Die zumeist drei bis vier anwesenden Interviewer sind Mitarbeitende der DWIF Consulting GmbH, die durch Hellabrunn Westen eindeutig als vom Tierpark beauftragte Personen erkennbar sind. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, das Bildungs- und Naturerlebnisangebot Hellabrunns und die Erwartungen der Tierparkgäste auszuloten und Aufschluss über die tatsächliche demografische Herkunft der Besuchenden zu bekommen.

Teilnahme vor Ort im Tierpark Hellabrunn oder online

Rasem Baban, Vorstand und Tierparkdirektor in Hellabrunn begrüßt vor allem die Wahl der Interviewform: „Bei einer mündlichen Befragung haben wir eine große Flexibilität während des Interviews. Durch die persönliche Ansprache ist es möglich, Rückfragen gleich direkt beantworten zu können und ebenfalls nachzufragen. Wir sind gespannt auf die finalen Ergebnisse und freuen uns, wenn viele Hellabrunn-Fans mitmachen und uns mit ihrem Feedback in unserem angestrebten Erkenntnisgewinn unterstützen – egal ob direkt im Tierpark oder über den Online-Fragebogen im Internet“, so Baban abschließend.

Dennis Späth, Leiter der Unternehmenskommunikation des Zoos sieht dem Beginn der Befragung erwartungsvoll entgegen: „Wir planen dieses Projekt schon sehr lange, wurden aber in den Jahren 2020 bis 2022 durch Einschränkungen der Corona-Pandemie an der Umsetzung gehindert. Jetzt können wir endlich loslegen und ein umfangreiches Feedback unserer Gäste einholen. Die anonymisierten Interviews – live vor Ort oder als digitale Online-Variante – dauern etwa überschaubare zehn Minuten und wurden unter Beachtung der aktuellen Datenschutzrichtlinien konzipiert. Für die Interviews bedanken wir uns vor Ort mit kleinen Aufmerksamkeiten und alle Teilnehmenden haben optional die Chance, attraktive Preise in einer Verlosung zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich also!“ wirbt Späth.

Der Onlinefragebogen wird in Kürze unter der URL www.hellabrunn.de/besucherbefragung abrufbar sein. Es gelten die angegebenen Bedingungen.

Hinweis zu den Öffnungszeiten ab dem 1. April 2023

Mit dem beginnenden Frühling ändern sich auch die Öffnungszeiten des Tierparks Hellabrunn. Ab dem 01. April 2023 bis zum 28.Oktober 2023 ist der Tierpark wie gewohnt ab 9 Uhr geöffnet und schließt, eine Stunde später als in den Wintermonaten, erst um 18 Uhr. Besucher werden gebeten, sich entsprechend der Schließzeit pünktlich zum Flamingo- oder Isar-Ausgang zu begeben.