Tötungsdelikt in Forstenried

Am Mittwoch, 17.05.2023, gegen 02:45 Uhr wurde die Münchner Polizei über Notruf von einem Anwohner informiert, dass eine Person auf der Terrasse der Nachbarwohnung liegt und die Terrassentür offensteht. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort schließlich feststellen, dass die 78-jährige dort wohnende Rentnerin mit einer blutenden Kopfwunde schwach atmend auf der Terrasse lag. In der Wohnung konnte der 88-jährige Ehemann leblos auf einem Sessel sitzend aufgefunden werden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und hielt noch eine Schusswaffe in der Hand. Die 78-Jährige wurde noch unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie kurz darauf verstarb.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden nun vom Kommissariat 11 übernommen. Diesbezüglich wurden umgehend die erforderlichen Spurensicherungsmaßnahmen und notwendigen Untersuchungen veranlasst. Erkenntnisse oder Hinweise auf eine Einwirkung durch andere Personen gibt es aktuell nicht.