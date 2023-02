Tollwood für den Zukunftspreis der INTERNORGA nominiert

Biozertifizierte Gastronomie, Bio für Kinder und True Cost Accounting – Tollwood engagiert sich für nachhaltige Ernährung und geht voran – Preisverleihung am 9. März in Hamburg.

Tollwood steht für Rock, Pop, Kultur, Theater, kulinarische Weltreisen – kurz: Lebensfreude in München. Tollwood steht auch für großes Umweltengagement. Seit 20 Jahren sind die Tollwood Festivals biozertifiziert. Neben dem Angebot an Bio-Speisen, die größtenteils vegetarisch und vegan sind, engagiert sich Tollwood auch jenseits der Festival eigenen Gastronomie für nachhaltige Ernährung – etwa mit dem Projekt Bio für Kinder oder dem Forschungsprojekt „HoMaBiLe“ zum Thema True Cost Accounting. Mit diesem breiten Engagement ist Tollwood jetzt für den Zukunftspreis der INTERNORGA, die Leitmesse für den Außer-Haus-Markt, in der Kategorie „Gastronomie & Hotellerie“ für sein „Konzept, das Kulturgenuss, Lebensfreude und Engagement für die Umwelt vereint“ nominiert. Der Preis wird am 9. März verliehen.

Mit gutem Beispiel voran

„Die Nominierung zeigt, dass unser Engagement für ökologische, klimafreundliche und gesunde Ernährung auf dem Festival nach außen wirkt“, freut sich Norbert Keßler, Leiter Gastronomie bei Tollwood. Und Daniela Schmid, Leiterin „Mensch & Umwelt“ ergänzt: „Wir wollen zeigen, dass auch Großveranstaltungen umweltfreundlich sein können und Ökologie und Ökonomie zusammenwirken können.“ Genuss und Bio gehen seit 2003 auf den Tollwood Festivals Hand in Hand. Die komplette Festivalgastronomie ist nach den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung bio-zertifiziert. Tee, Kaffee, Reis, Wein, Bananen, Kakao, Zucker oder Schokoladenprodukte, die aus sogenannten Entwicklungsländern stammen, müssen zusätzlich zum Bio-Siegel das Fair-Trade-Siegel tragen. An jedem Gastro-Stand gibt es vegetarische Speisen; das Angebot an veganen Köstlichkeiten baut Tollwood immer weiter aus. Außerdem tragen weit mehr als 50 Prozent des angebotenen Fleisches die besonders strengen Verbandssiegel, etwa von Bioland oder Naturland.

Tollwood zeigt, dass Bio-Essen keine unangenehme Überraschung beim Bezahlen verursachen muss: Hier kostet ein Gericht in Bio-Qualität nicht mehr als ein konventionelles Gericht auf einer anderen Großveranstaltung in München. Möglich machen das eine faire Kalkulation, die regionale und saisonale Auswahl von Zutaten, der Fokus auf pflanzliche Komponenten und Gerichte sowie die Beratung bei der Auswahl von Rezepturen und Speisen durch die Tollwood-Gastroexperten. Tollwood wurde erst vor kurzem von Future Festival Tools in einer Fall-Studie als beispielhaftes Festival herausgehoben.

Gut essen – gut fürs Klima

Bereits seit 2006 begleitet Tollwood mit dem Projekt Bio für Kinder Kitas und Schulen bei Umstellungsprozessen, um die tägliche Essensversorgung von Kindern und Jugendlichen gesundheitsförderlich und nachhaltig zu gestalten. Im Rahmen dieses Projekts wurde der neue digitale Biospeiseplaner auf der BIOFACH, der Leitmesse für den Biofachhandel in Nürnberg, präsentiert. Das neue Tool, das seit Mitte Februar online ist (www.biospeiseplan.de), schafft vollkommen neue Möglichkeiten in der Außer-Haus-Verpflegung. Das Tool unterstützt per Mausklick Kindertageseinrichtungen und Schulen bei der Umstellung auf nachhaltige Verpflegung.

Bio für Kinder ist Partner und der neue Biospeiseplan Teil eines Forschungs-Praxis-Verbundprojekts der Tollwood GmbH mit der Universität Greifswald: „How much is the dish?“, Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität durch True Cost Accounting bei Lebensmitteln (kurz: HoMaBiLe). Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und läuft bis September 2024. Die Forschungsarbeiten zu den externalisierten Kosten in der Landwirtschaft (True Cost Accounting) beziffern die Umweltfolgekosten der Nahrungsproduktion etwa für Fleisch, Käse und Gemüse anhand von Parametern wie Schadstoffausstoß (Nitrate, Stickstoff), Klimagasen und Landnutzungsänderung. Damit liefert das Projekt umfassende Preisdaten, auf deren Basis die Politik und Lebensmittelwirtschaft effiziente Maßnahmen zum Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt ergreifen können. Tollwood ist Praxispartner und trägt die Ergebnisse in die Gesellschaft.