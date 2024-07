Tollwood Sommerfestival – Finale bis zum 21. Juli 2024

Jetzt noch Tollwood-Momente sammeln – Sommer, Sonne, Sommerfestival bis 21. Juli im Olympiapark Süd – jetzt Tickets mit Frühbucherrabatt für Festival du Cirque im Winter sichern.

MÜNCHEN. Wer bis jetzt noch nicht auf dem Tollwood Sommerfestival war, hat noch bis 21. Juli die Gelegenheit dazu. Noch ist Zeit für Tollwood-Genuss und um Tollwood-Momente zu sammeln: Bis zum 21. Juli lädt das Sommerfestival in den Olympiapark ein: noch einmal unterm Mond entspannen, die Bierkultur erleben, kulinarisch um die Welt reisen. Oder mit der ganzen Familie beim Kinderkonzert „Umgedreht unterwegs um die Welt“ in der Half Moon Bar den Nachmittag genießen (Sonntag, 21. Juli um 15 Uhr). Alles bei freiem Eintritt. Und es lohnt sich, schon jetzt an den Winter zu denken: Am 26. November startet das Tollwood Winterfestival mit seinem Festival du Cirque.

Eine poetische Reise in die Welt der Akrobatik und des Tanzes

130 Tage bis zum Tollwood Winterfestival: Mit Circa, Circo Zoé und The 7 Fingers bringen drei der weltweit besten Compagnien aus drei Kontinenten drei eindrucksvolle und unverwechselbare Zirkusproduktionen ins Tollwood-Theaterzelt. Tickets für das Festival du Cirque vom 26. November bis 22. Dezember unter www.tollwood.de. Noch bis zum Ende des Tollwood Sommerfestivals gibt es die Tickets zum Frühbucherrabatt ab 34 Euro, ermäßigt ab 25 Euro. Und wer alle drei außergewöhnlichen Zirkusproduktionen sehen möchte, kann sich Tickets für die jeweiligen Premieren ab 29,25 Euro (ermäßig ab 21,75 Euro) sichern – zusätzlich serviert Tollwood zu den Trilogie-Tickets pro Show einen Aperitif. Nach dem Tollwood Sommerfestival gibt’s Karten für jede der Produktionen im Festival du Cirque ab 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket, Infos unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2024 – das Line-Up im Überblick

18.07.2024 | FiNCH – „10 Jahre FiNCH” – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

19.07.2024 | FiNCH – „10 Jahre FiNCH” – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

20.07.2024 | Von Wegen Lisbeth & Kytes – Beginn: 18:30 Uhr – AUSVERKAUFT

21.07.2024 | PUR – „Persönlich” – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT