Tollwood Sommerfestival mit Drohnen-Inszenierung eröffnet

Wenn es dunkel wird über München, zaubern Drohnen beeindruckende Bilder in den Nachthimmel. Zur Eröffnung des Tollwood Sommerfestivals hatte sich das Team in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches ausgedacht: eine 15-minütige Drohnen-Inszenierung passend zum Motto „Wasser – pures Leben“. Auch am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, jeweils um 22 Uhr lohnt der Blick nach oben: 150 Drohnen formen die Bilder, Texte und formulieren Gedanken zum Motto „Wasser – pures Leben“, passende Musik begleitet die Inszenierung.

Die Drohnen-Inszenierung erzählt die Geschichte vom Wasser, vom Leben. Es sind Bilder, die berühren und gleichzeitig aufrütteln. Musikalisch untermalt wird die exklusive Inszenierung u. a. von „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss, Franz Schuberts „Forellenquintett“, der „Moldau“ von Bedřich Smetana und „It ́s raining Men“ von den Weather Girls wie auch „Red Rain“ von Peter Gabriel.

Der Bilderbogen, den Tollwood zum Motto „Wasser – pures Leben“ gestaltet, reicht vom Urmeer über die Bildung der Kontinente bis zur Entstehung des Kreislaufs, der Leben erst möglich macht: Wasser steigt aus dem Meer auf, bildet Wolken, die unter Blitz und Donner über Land abregnen und so die Erde zum Blühen bringen. Aus den Quellen fließt das Wasser in Bächen zu den Flüssen, die sich in die Meere der Welt ergießen.

Wasser ist Leben Doch der Kreislauf des Lebens wird durchbrochen: Der Mensch greift ein, fällt Wälder, baut Fabriken; nutzt das Wasser, plündert die Quellen, als ob sie unerschöpflich wären. Die Folgen sind heute längst zu spüren – Extremwetterereignisse werden häufiger, sie bedrohen Mensch, Tier und Natur: unsere Erde. Die Drohnen zeichnen dunkle Bilder von Dürre und Überschwemmung in den Himmel ebenso wie Wege in eine lebenswerte Zukunft.

Die Inszenierung, die Tollwood extra für dieses Eröffnungswochenende entwickelt hat, formuliert eine klare Botschaft: Wir Menschen kommen aus dem Wasser, wir alle sind Wasser, und ohne Wasser sind wir nichts. Es ist jetzt an uns, das Wasser zu schätzen und zu schützen. Nur so kann die Erde wieder erblühen. Denn Wasser ist Leben.

Das stellt auch die Drohnen-Inszenierung zum Abschluss des ersten Tollwood-Tages dar: Um 22:45 Uhr – nur am 16. Juni – stiegen die Flugobjekte noch einmal in den Himmel für eine kurze, eindrucksvolle Inszenierung: Die Lichtpunkte zeichnen Gebirge, Quellen, Bäche und Flüsse, bis sie „Wasser ist Leben!“ an den Himmel schreiben. Tollwood 2023 ist eröffnet.