Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Bogenhausen

Am Montag, 04.11.2024, gegen 13:10 Uhr, gab ein bislang unbekannter Täter einer über

80-Jährigen, mit Wohnsitz in München, gegenüber an, ihren Fernseher überprüfen zu

müssen. So verschaffte er sich Zutritt in die Wohnung der Seniorin.

Während sich die zwei Personen im Wohnzimmer aufhielten, gelangte offenbar unberechtigt ein zweiter unbekannter Täter in die Wohnung. Dieser wurde schließlich durch die Seniorin bemerkt. Daraufhin verließen beide Täter die Wohnung.

Im Schlafzimmer bemerkte die über 80-Jährige, dass Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fehlte. Sie konnte noch beobachten, wie die beiden Täter in einen geparkten Pkw stiegen und wegfuhren. Daraufhin verständigte die Seniorin den

Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergaben keine neuen Hinweise auf die Täter. Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare,

osteuropäische Erscheinung; hatte einen „Techniker-Ausweis“ am Band um den Hals

Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre, 180 cm groß, 80 kg schwer, schwarze Haare

Fahrzeug:

heller weißer beiger Kleinwagen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Küfnerstraße und Regina-Ullmann-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.