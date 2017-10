Trickdiebstahl – Falsche Handwerker in Laim unterwegs

München, 28.09.2017. Am Mittwoch, 27.09.2017, gegen 13.00 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer Rentnerin in der Perhamerstraße in Laim. Er gab an, Handwerker zu sein und er müsste sich um einen Wasserschaden im Haus kümmern.

Dafür müsste er die Wasserversorgung in der Wohnung überprüfen. Er wies die Bewohnerin an, in ihrem Badezimmer ihre Duschbrause in der Hand zu halten. Danach öffnete er einen Wasserhahn am Waschbecken.

Nach einer gewissen Zeit wollte die Münchnerin mit dieser Tätigkeit aufhören, woraufhin der Unbekannte wortlos die Wohnung verließ.

Kurz danach stellte die Seniorin fest, dass in ihrem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurde.

In der Zeit, in der sie sich mit dem unbekannten Mann im Badezimmer aufgehalten hatte, muss ein zweiter Täter die Wohnung betreten haben und die Gegenstände gestohlen haben.

Die Bewohnerin alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftig, schwarze kurze zurückgekämmte Haare, sprach Hochdeutsch mit leichtem Akzent.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.