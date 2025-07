Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand – Fürstenried-West

In Fürstenried-West ist es am Mittwochabend zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindern.

Am Mittwochabend wurde die Integrierte Leitstelle durch mehrere Anrufe über einen Wohnungsbrand in der Sonthofener Straße informiert. Die Personen schilderten, dass schwarzer Rauch aus der Wohnung dringen und mehrere Menschen um Hilfe schreien würden. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte gingen weitere Meldungen in der Leitstelle ein, die eine massive Branddynamik schilderten. Die Einsatzleitung forderte daher zusätzliche Kräfte an.

Vor Ort stellte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand im dritten Obergeschoss fest, woraufhin unverzüglich zwei Trupps unter Atemschutz in die Brandwohnung vorgingen. Zusätzlich wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht.

Glücklicherweise hatten alle Bewohner*innen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude bereits verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Überschlagen der Flammen auf den Dachstuhl verhindert werden. Aufgrund der hohen Außentemperaturen und der umfangreichen Nachlöscharbeiten mussten die vorgehenden Atemschutztrupps regelmäßig ausgetauscht werden.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.