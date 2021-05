Trophy Tour in München: Der EM-Pokal ist in der Stadt

Mit dem Eintreffen des Henri-Delaunay-Pokals wird die Fußball-Europameisterschaft am Spielort München eingeläutet. Als eine von elf Host Cities der UEFA EURO 2020 darf die Landeshauptstadt die Trophäe für einen Tag präsentieren. Während der Trophy Tour macht der EM-Pokal vor Turnierstart (11. Juni) eine Rundreise zu allen Ausrichterstädten des paneuropäischen Fußballturniers.

In München wurde der EM-Pokal heute während der eintägigen Rundfahrt an bekannten und einzigartigen Spots der Landeshauptstadt München fotografiert. Auf dem Rathaus-Balkon präsentierte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden zusammen mit EM-Botschafterin Celia Šašić und EM-Botschafter Philipp Lahm sowie dem offiziellen Maskottchen Skillzy den Pokal. Neben dem Rathaus wurde die Trophäe auch an der Wittelsbacher Brücke, an der Eisbachwelle, am Siegestor, am Königsplatz, an der Theresienwiese, im Olympiapark und an der Fußball Arena München abgelichtet.

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Ich wünsche der Nationalmannschaft viel Erfolg für dieses Turnier. Die Spieler und die Fußballbegeisterten – zu denen ich übrigens auch mich selbst zähle – mussten lange auf diese UEFA EURO 2020 warten. Umso mehr drücke ich mit vielen anderen der Nationalelf die Daumen und wünsche den Fans viel Spaß!“

Der erste Henri-Delaunay-Pokal (42,5 Zemtimeter groß, circa 10 Kilogramm schwer) wurde seit der Premieren-EM im Jahr 1960 verliehen. Die versilberte Trophäe entwarf Artur Bertrand im selben Jahr in Paris. Benannt wurde der Pokal nach dem UEFA-Generalsekretär Henri Delaunay, dem geistigem Vater und Wegbereiter der Fußball-Europameisterschaft.

Seit der EM 2008 in der Schweiz und Österreich wird ein neuer Pokal verliehen, der weiterhin den Namen von Henri Delaunay trägt. Der neue Cup ist 18 Zentimeter größer und hat keinen Marmorsockel mehr.

Während der UEFA EURO 2020 (11. Juni bis 11. Juli 2021) werden in der Fußball Arena München die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni, 21 Uhr), Europameister Portugal (19. Juni, 18 Uhr) und gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) stattfinden. Dazu wird am 2. Juli (21 Uhr) ein Viertelfinale in der Landeshauptstadt ausgespielt. Welches Zuschauer-Szenario während der UEFA EURO 2020 umgesetzt werden kann, wird die zum Turnierzeitraum gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgeben.