Trudering: Gefährliche Körperverletzung – Auf Freundin eingestochen

Am Samstag, 20.01.2024, gegen 03:00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus einer 40-

Jährigen mit Wohnsitz in München zu einem zunächst verbalen Streit mit deren ebenfalls

40-jährigen anwesenden Freundin mit Wohnsitz in München.

Im Verlauf des Streites erhielt die Hausbewohnerin von ihrer Freundin einen Kopfstoß.

Die Hausbewohnerin griff daraufhin zu einem Messer und stach mehrfach auf den

Oberkörper ihrer Freundin ein.

Diese konnte aus dem Gebäude flüchten und traf auf der Straße auf einen Taxifahrer,

welcher die Polizei verständigte. Die 40-jährige Hausbewohnerin wurde im Anschluss

festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Stichverletzungen der 40-Jährigen waren nicht lebensbedrohlich. Sie wurde ambulant

in einem Krankenhaus versorgt. Die 40-jährige Hausbewohnerin blieb infolge des

erlittenen Kopfstoßes unverletzt.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.