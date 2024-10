U-Bahnhof Kapellenweg/Implerstraße: Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Landeshauptstadt München plant die U9 zwischen Schwabing und Sendling, um die Linien U2, U3 und U6 zu entlasten. Zwischen den U-Bahnhöfen Poccistraße und Implerstraße soll hierfür ein neuer, gemeinsamer U-Bahnhof entstehen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollen die dafür notwendigen Flächen gesichert werden. Jetzt steht die zweite Beteiligungsphase für die Aufstellung des Bebau- ungsplans an: Von Mittwoch, 30. Oktober, bis Montag, 2. Dezember, kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung zu der Flächensicherung für den neuen U-Bahnhof äußern.

Die Linie U9 soll das innerstädtische Nahverkehrsnetz verbessern und die Zukunftsfähigkeit des Münchner ÖPNV-Systems stärken. Der südlichste U-Bahnhof der neuen Linie soll auf einem zirka zwei Hektar großen Gebiet entstehen, das mittig zwischen den U-Bahnhöfen Poccistraße und Implerstraße liegt. Diese beiden bestehenden Bahnhöfe wird das neue Verkehrsbauwerk zu einem unterirdischen Bahnhof mit zwei Ebenen sowie einem Sperrengeschoss zusammenfassen. Der Bahnhof soll in offener Bauweise errichtet werden, da eine bergmännische Herstellung aufgrund der Komplexität nicht möglich ist. Die Herstellung des geplanten U-Bahnhofs erfolgt frühestens ab den 2030er-Jahren.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2177 Kapellenweg ist vom 30. Oktober mit 2. Dezember auf der digitalen Beteiligungsplattform „Bauleitplanung Online München“ unter https://bauleitplanung.muenchen.de veröffentlicht. Nach Auswahl des betreffenden Planverfahrens sind die Unterlagen dort im Bereich „Planungsdokumente“ zu finden. Die Plattform bietet umfangreiche Möglichkeiten, alle notwendigen Informationen zum Verfahren einzusehen und Äußerungen abzugeben.

Zusätzlich sind die genannten Unterlagen während des Veröffentlichungszeitraums beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, auf Höhe Blumenstraße 28 a), von Montag mit Freitag von 6 bis 18 Uhr öffentlich ausgelegt. Sie können ferner unter www.muenchen.de/auslegung eingesehen werden. Für Auskünfte zum Bebauungsplan stehen Mitarbeiter*innen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung zur Verfügung, telefonisch während der Dienststunden unter 233-28565 und per E-Mail an plan.bp2177@muenchen.de.

Weitere Informationen zum Projekt unter https://stadt.muenchen.de/infos/kapellenweg.html.