Übung der Münchner Polizei – Westend

In der Zeit von Montag, 06.05.2024, bis Mittwoch, 08.05.2024, und am Montag,

13.05.2024, findet in der Zeit von 08:00 – 12:00 Uhr eine großangelegte Übung der

Münchner Polizei in der Siegenburger Straße in München statt.

Hierbei agieren die Einsatzkräfte u.a. mit Schutzausrüstung und Platzpatronen.

Es wird die Einsatztaktik und das Vorgehen in sog. „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ in

einem Rahmen trainiert, der durch das regelmäßig stattfindende Polizeiliche

Einsatztraining, insbesondere durch die hohe Anzahl an teilnehmenden Einsatzkräften,

nicht dargestellt werden kann.

Während der Übungsdurchgänge kann es dazu kommen, dass Knallgeräusche und

Schreie zu hören sind. Durch die Übung besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.

Sollten Sie aufgrund von Wahrnehmungen verunsichert sein, kann jederzeit die Polizei

über den Notruf 110 verständigt werden.