„Unplug & Play“: Die BMW Welt lädt ein zum Familientag am 20. Oktober 2019

Musikalische Unterhaltung und buntes Programm für die ganze Familie.

Im Junior Campus eigene Roboter gestalten für jede Altersstufe.

Spaß am Programmieren mit Cubetto, Ozobots und Tinkerbots.

Die aktuellsten BMW Elektrofahrzeuge hautnah erleben und testen.

Am 20. Oktober 2019 steht die BMW Welt einen Tag lang ganz im Zeichen der Elektromobilität. Unter dem Motto „Unplug & Play“ wartet von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf kleine und große Besucher: Von dem Gestalten eigener Roboter im Junior Campus über Testfahrten der aktuellsten Elektrofahrzeugmodelle für Erwachsene bis hin zu Tanz-Spaß mit der ganzen Familie im BMW Welt Auditorium.

Kreative Workshops und Arbeitsgruppen rund um die Elektromobilität

Die BMW Welt ist ein Ort voller Entdeckungsmöglichkeiten für kleine Pioniere, Nachwuchsingenieure und die Macher von Morgen. An diversen Stationen probieren Kinder ihr Können aus, kreieren ihre eigenen Erfindungen und gestalten im Junior Campus Roboter. Die kleinen Besucher können mit Knete und Papier werkeln oder mit Kinetic-Sand ihre Zukunftsstadt entstehen lassen. Es werden Spülbürsten Roboter gebastelt und eigene Elektrofahrzeugmodelle entwickelt. Zudem gibt es eine Bastelstation, bei der Handy-Hologramme entworfen werden und es kann mit LED-Karten und LED-Knetfiguren experimentiert werden. Im BMW Welt Foyer tauchen die kleinen Forscher in die Welt des Programmierens ein: Anhand des Holzroboters Cubetto werden spielerisch die Grundlagen des Programmierens beigebracht, während an Ozobots-Robotern mit Farb-Sensoren experimentiert und an Tinkerbots mit programmierbaren Lego-Adaptern geforscht wird. Um das Erlebnis abzurunden, wird beim Electroracing das Fahrvermögen auf die Probe gestellt und ein Elektroführerschein ausgestellt.

Abwechslungsreiche Angebote für die ganze Familie

Der Spaß mit der ganzen Familie kommt beim Familientag im Oktober nicht zu kurz. Während Yuiki, ein sprechender Roboter, auf der BMW Welt Plaza seine Runden dreht, führt Moderatorin Nathalie Diehl gemeinsam mit einem DJ von Radio Gong 96.3 durch das abwechslungsreiche Programm. Die jungen Besucher werden mit Schwarzlichtschminke geschminkt und lassen bei einem digitalen Graffiti-Tool ihrer Kreativität freien Lauf. Im Auditorium der BMW Welt lädt eine Show zum Tanzen ein und als besonderer Gast ist das „Ronald McDonald Haus München“ vor Ort und bastelt für den guten Zweck bunte Luftballons. Um den aufregenden Tag festzuhalten, steht zudem eine Fotostation für unvergessliche Erinnerungen zur Verfügung. Die Eltern können währenddessen auf dem Vorplatz der BMW Welt und im Doppelkegel die neusten E-Mobilitätsfahrzeuge sowie den BMW E-Scooter Probe fahren und die neusten Innovationen aus der Welt der Elektromobilität kennenlernen.

Die Daten im Überblick:

Wann: 20. Oktober 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr

Wo: BMW Welt

Eintritt: kostenfrei