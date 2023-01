Untersendling: Unerlaubter Handel mit Betäubungsmittel – 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Freitag, 30.12.2022, gegen 07:45 Uhr, vollzogen Beamte des Kommissariats 84 und Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 15 (Sendling) Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgericht München in einem Wohnanwesen in Untersendling. Bereits am Sonntag, 22.05.2022 wurde ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München aufgrund eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Bei der damaligen Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere hundert Euro vermeintliches Drogengeld sowie Kleinmengen an Cannabis und Kokain beschlagnahmt. Der anfängliche Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch das Kommissariat verifiziert werden.

Im Rahmen der Durchsuchung am Freitag, 30.12.2022 wurde abermals eine geringe Menge Marihuana und eine nicht geringe Menge Kokain aufgefunden. Unbeeindruckt seiner letzten Festnahme betrieb der 36-Jährige weiterhin einen regen Handel mit Betäubungsmittel. Im Laufe des Samstags, 31.12.2022, wurde der 36-Jährige dem Ermittlungsrichter des Polizeipräsidiums München vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.