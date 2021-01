Update 25.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Freitag, 22.01.2021, 06:00 Uhr, bis Montag, 25.01.2021, 06:00 Uhr, gab

es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 3.800 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 246 Verstöße angezeigt. In 65 Fällen ging

es um die Ausgangssperre.

Am letzten Wochenende gab es mehrere Mitteilungen beim Polizeinotruf 110, bei denen

die Polizei darüber informiert wurde, dass sich mehrere Personen in Wohnungen oder an

Plätzen aufhalten und dort feiern.

Unter anderem wurde die Polizei über eine Party in einer Wohnung in der

Wintersteinstraße (Hasenbergl) am Freitag, 22.01.2021, gegen 23:45 Uhr informiert.

Zwei Streifen der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) fuhren zur Einsatzörtlichkeit und

trafen dort auf acht Personen, die an vier verschiedenen Adressen in München gemeldet

waren (16-46 Jahre alt). Sie konsumierten Alkohol, hörten laute Musik, trugen keine

Masken und hielten keine Abstände zueinander ein.

Alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und die dort

nicht wohnhaften Personen mussten die Wohnung verlassen.

Am Sonntag, 24.01.2021, gegen 00:25 Uhr, alarmierte ein Zeuge den Polizeinotruf und

teilte mit, dass sich in einem Kellerraum eines gastronomischen Betriebes in der

Plinganserstraße in Untersendling mehrere Personen befinden würden.

Da aufgrund der Schilderung des Zeugen ein mögliches Einbruchsdelikt nicht

ausgeschlossen werden konnte, wurden über zehn Streifen zur Örtlichkeit geschickt, um

die Situation zu überprüfen. Die Beamten stellten vor Ort zehn Personen fest (18-37 Jahre

alt, mit Wohnsitzen in München und im Landkreis München), die in dem Raum eine Party

feierten.

Die Feierlichkeit wurde von der Polizei beendet und alle Anwesenden wurden wegen

Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Bei dem Einsatz beleidigte eine 18-Jährige aus München einen der eingesetzten Beamten

mit einer sittlich abwertenden Bezeichnung. Sie wurde wegen der Beleidigung angezeigt.

Alle Personen mussten danach die Örtlichkeit verlassen.