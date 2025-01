Vandalismus am Bahnübergang – Zugverkehr beeinträchtigt

Eching (Lkr. Freising) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Januar) kam es auf der Bahnstrecke München-Regensburg zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr, nachdem Unbekannte das Lichtsignal an einer Schranke am Bahnübergang in Eching zerstört hatten. Ein Techniker der Deutschen Bahn war schnell vor Ort.

Gegen 22 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei über eine mutwillige Beschädigung der Schrankenanlage an einem Bahnübergang in Eching. Beim Eintreffen der Streife am Bahnübergang Ohmstraße war der Techniker bereits vor Ort. Nach dessen Aussage wurde die Anlage mit Schottersteinen beworfen. Mehrere Steine konnten in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Insgesamt wurden drei Lampen der Anlage beschädigt, was zu einer Störung am Bahnübergang führte. Der Schaden, der durch den Techniker behoben werden konnte, beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen im Zugverkehr. Die Bundespolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen Sachbeschädigung.