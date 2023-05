Veranstaltungshinweis: Der Tierpark Hellabrunn feiert den Muttertag

Egal ob auf vier Pfoten, mit acht Augen oder mit Federkleid – Mütter im Tierreich haben alle eins gemeinsam: Sie beschützen und versorgen ihren Nachwuchs und möchten ihm den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Am kommenden Muttertag wirft der Tierpark Hellabrunn mal einen genauen Blick auf tierische Mütter mittels einer spannenden Quiz-Rallye und zusätzlichen Tierpfleger-Treffpunkten.

Am kommenden Sonntag, den 14.05. ist Muttertag. Im Tierpark Hellabrunn dreht sich aus diesem Grund alles um die spannenden Mutter-Kind Beziehungen im Tierreich. Das Muttersein ist im Tierreich genauso vielseitig wie die Lebensweise der Tierarten selbst. Einige Mütter legen Eier, entweder hoch oben in den Bäumen oder tief unten am Meeresboden. Andere haben es mit langen Tragezeiten oder kniffeligen Lebendgeburten zu tun. Viele Mütter sind zusätzlich auf sich gestellt oder haben dank Babysittern oder anderer Mütter hin und wieder eine Verschnaufpause vom eigenen Nachwuchs. Bei einer Quiz-Rallye mit vielen Fragen rund um tierische Mütter, ihre Jungtiere und Fragen zur Aufzucht haben Besucherinnen und Besucher die Chance, viele tolle Preise wie zum Beispiel eine Familien-Jahreskarte für den Tierpark Hellabrunn zu gewinnen.

Auch bei den Tierpfleger-Treffpunkten stehen am Sonntag die tierischen Mütter im Fokus. Neben allen regulär stattfindenden und auf der Website einzusehenden Terminen wie bei den Elefanten um 14:15 Uhr oder den Zebras um 15:00 Uhr, gibt es einen zusätzlichen und exklusiven Keeper-Talk um 12:15 Uhr an der Südamerika-Anlage mit dem Schwerpunkt „Mütter im Tierreich“ – also nicht verpassen und unbedingt dabei sein!

Frühstück am Bett? Warum nicht Frühstück im Tierpark!

Auch an diesem Sonntag kann das Frühstücksangebot des Hauptrestaurants Marché unter: https://kurzelinks.de/muttertag2023 als kulinarische Überraschung für alle Mamas und natürlich die ganze Familie gebucht werden. Das Frühstück kostet 17,90 € pro Person. Kinder bis 110 cm sind eingeladen, bis 140 cm wird der halbe Preis gezahlt. Buchungen sind ab sofort möglich.

Alle Mamas und Omas, die sich am Muttertag vor Ort an unserer derzeitigen Besucherumfrage beteiligen, dürfen sich an ihrem Ehrentag auf eine blumige Überraschung freuen, die nachhaltig ist und weit über den Muttertag hinaus sichtbar sein wird.