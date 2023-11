Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger – Pkw-Fahrerin flüchtet

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 20:10 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger an der Kreuzung der Maria-Probst-Straße mit der Heidemannstraße. Als die Fußgängerampel für den 31-Jährigen Grünlicht zeigte, wollte er die Straße in Richtung Carl-Orff-Bogen-Park überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem roten Pkw auf der Maria-Probst-Straße, ebenfalls in Richtung Carl-Orff-Bogen-Park. An der Kreuzung zur Heidemannstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Die unbekannte Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus.

Eine unbeteiligte Zeugin, die den Notruf verständigen wollte, übergab der unbekannten Fahrerin ihr Mobiltelefon, da sie aufgrund schlechter Deutschkenntnisse mit dem Polizeibeamten am Notruf nicht telefonieren konnte. Nach Beendigung des Telefonats gab die Fahrzeugführerin das Mobiltelefon wieder zurück. Anschließend setzte sich die weiterhin unbekannte Fahrerin in ihren Pkw und verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen.

Der 31-jährige Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Fahrerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, 165 cm groß, kräftigere Statur, dunkelblonde, braune schulterlange Haare, große helle Brille, sprach Hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zur unfallflüchtigen Pkw-Fahrerin bzw. deren Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.