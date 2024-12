Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad – eine Person verletzt – Laim

Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 13:50 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Audi Pkw auf der Landsberger Straße in Richtung der Trappentreustraße.

Zeitgleich fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Kraftrad auf dem benachbarten linken Fahrstreifen leicht versetzt hinter dem Audi Pkw.

Der 54-Jährige wechselte von seinem Fahrstreifen auf den des Kraftradfahrers. Dabei kam es zum seitlichen Anstoß zwischen Pkw und Kraftrad. Der 40-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen ein dort befindliches Haltestellenhäuschen.

Bei dem Unfall wurde der 40-Jährige verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Landsberger Straße ca. eine Stunde in östliche Richtung gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.