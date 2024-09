Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und Fußgängergruppe – fünf Personen verletzt

Am Sonntag, 22.09.2024, gegen 13:45, fuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck in einem Pkw, BMW, auf der Fürstenrieder Straße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Pkw, Mercedes, die Fürstenrieder Straße stadtauswärts.

Zeitgleich standen eine 66-Jährige und ein 75-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, mit ihren Fahrrädern, Pedelec Marke „Liqubike“, vor der Fußgänger- und Radfahrerfurt auf dem Radweg, in der Absicht die Fahrbahn der Fürstenrieder Straße zu überqueren.

An der Kreuzung zur Guardinistraße/Ehrwalder Straße stieß die 20-Jährige BMW-Fahrerin beim Wenden mit der entgegenkommenden 26-Jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Dadurch wurde das Fahrzeug der 26-Jährigen nach rechts abgelenkt, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die zwei stehenden Fahrradfahrer sowie ein Verkehrszeichen.

Die 20-Jährige sowie ihre beiden 18- und 19-jährigen Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und mussten in ein Münchner Klinikum befördert werden. Die 26-jährige Mercedes-Fahrerin wurde nicht verletzt. Die beiden Fahrradfahrer, die an der Lichtzeichenanlage standen, wurden ebenfalls verletzt und in ein Münchner Klinikum gebracht.

Beide Pkw, die zwei Pedelecs sowie ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Fürstenrieder Straße knapp zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.