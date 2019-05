Veronika Ettstaller aus Gmund am Tegernsee ist Bayerische Bierkönigin 2019/20

In einem spannenden Finale um das Amt der Bayerischen Bierkönigin setzte sich Veronika (Vroni) Ettstaller mit 34,2% der Stimmen deutlich gegen sechs Mitbewerberinnen durch. Die 21-jährige Studentin aus Gmund am Tegernsee konnte bereits die Online-Abstimmung, die mit einem Drittel Gewichtung in das Endergebnis einfloss, knapp für sich entscheiden. Zudem überzeugte sie die über 500 Gäste im Münchner Löwenbräukeller und die Jury mit ihrer unkomplizierten, natürlichen Art und enormen Fachwissen zum Bayerischen Bier.

Aus einer Auswahl verschiedener Biersorten zog Vroni Ettstaller einen Weizen-Eisbock, den sie gekonnt verkostete, sensorisch beschrieb und sogar passende Gerichte zu dieser außergewöhnlichen Bierspezialität vorschlug.

Brauerpräsident Georg Schneider gratulierte der frisch gewählten Bayerischen Bierkönigin zur Amtsnachfolge von Johanna Seiler, die die bayerische Bierkrone im vergangenen Jahr ins Nördlinger Ries nach Schwaben holte. „Vroni Ettstaller ist eine heimatverbundene und in den bayerischen Traditionen fest verwurzelte, sportliche junge Frau, die die Begeisterung für unser Kulturgut Bier mit viel Selbstbewusstsein in die Welt hinaus tragen wird,“ lobte Schneider die frisch gewählte Bierkönigin. Schon am Montag, dem 20. Mai 2019, empfängt die für Bayerisches Bier zuständige Ministerin Michaela Kaniber die neu gewählte Bierkönigin zum Antrittsbesuch im Landwirtschaftsministerium.

Bis Mai 2020 wird Veronika Ettstaller nun gemeinsam mit dem Bayerischen Brauerbund „Bayerisches Bier“ und das „Bierland Bayern“ im In- und Ausland vertreten. Die erste „Dienstreise“ zum Treffen der internationalen Schutzgemeinschaften für Lebensmittelspezialitäten in Mexiko (origin) Ende Mai ist bereits gebucht. Dort wird Vroni vor internationalem Publikum das Kulturgut aus dem Freistaat als ebenso hochwertige wie vielfältige Spezialität präsentieren.