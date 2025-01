Versand der Grundsteuer-Bescheide in München hat begonnen

Am 9. Januar sind rund 500.000 Grundsteuerbescheide auf den Postweg gegangen.

Hintergrund

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23. Oktober 2024 den neuen Hebesatz einstimmig beschlossen. Dieser beträgt 824 Prozent für die Grundsteuer A und B. Das im Haushalt geplante Aufkommen aus der Grundsteuer entspricht der bisherigen Höhe und der üblichen Fortschreibung. Die Landeshauptstadt München hält sich damit an die Empfehlung, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen.

Unterstützung bei Fragen zum Grundsteuerbescheid

In den kommenden Tagen werden die Bescheide bei den Bürgerinnen und Bürgern eintreffen. Bei Rückfragen und Problemen bietet die Stadtkämmerei ein breites Unterstützungsangebot. Einsprüche aufgrund fehlerhafter Messbescheide sind an das zuständige Finanzamt zu richten.

Callcenter der Stadtkämmerei

Telefon: 089 233-96427

Erreichbarkeiten:

– Montag: 8 bis 16 Uhr

– Dienstag: 8 bis 18 Uhr

– Mittwoch: 8 bis 16 Uhr

– Donnerstag: 8 bis 18 Uhr

– Freitag: 8 bis 12 Uhr

– Samstag und Sonntag: geschlossen

Grundsteuer-Chatbot

Der Grundsteuer-Chatbot steht Bürger*innen rund um die Uhr zur Verfügung unter:

– muenchen.de/grundsteuer

– stadt.muenchen.de/infos/grundsteuerreform

– muenchen.de/zahlungen



Kontaktformular

Bürger*innen können auch das datensichere Kontaktformular nutzen, das bequem online ausgefüllt werden kann und direkt an die zuständige Fachstelle übermittelt wird.

Alle wichtigen Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind auch unter den oben genannten Links zusammengefasst.