Versuchte Vergewaltigung – Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 08:00 Uhr, lag eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München augenscheinliche bewusstlos im Bereich der Elisenstraße vor einem Gebäude. Eine unbeteiligte Zeugin beobachtete, dass ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau augenscheinlich sexuelle Handlungen an der wehrlosen 36-Jährigen vollzog. Die Zeugin verständigte unverzüglich den polizeilichen Notruf 110.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 57-Jährigen am Tatort antreffen und festnehmen. Die 36-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt, bevor sie zur weiteren Abklärung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht wurde.

Der 57-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen einer versuchten Vergewaltigung.

Die Ermittlungen des Kommissariats 15 (Sexualdelikte) dauern an.