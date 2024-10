Versuchter Raub in Laim

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 23:15 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß im Bereich der Landsberger Straße und Fürstenrieder Straße. Dort wurde er von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Anschließend wurde er von zwei Tätern festgehalten und nach Wertsachen durchsucht. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, kam dieser dem 15-Jährigen zu Hilfe. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Laimer Platz.

Der Passant verständigte im Anschluss über den Notruf die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle Männlich, ca. 20 Jahre alt und 180 cm groß.

Täter 1:

Schlanke Statur, sprach Deutsch, dunkelblonde Haare, nach vorne gekämmt, leichter Oberlippenbart; dunkelgraues T-Shirt, helle Jacke, dunkle Jeans

Täter 2:

Schlanke Statur, braune kurze Haare; dunkelblaue Collegejacke, helle Jeans

Täter 3:

Feste Statur, kurze dunkelbraune Haare, Stoppelbart; schwarze Windjacke mit Kapuze, helle Jeans, kleine Umhängetasche

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.