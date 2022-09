Versuchtes Tötungsdelikt in Schwabing

Am Samstag, 17.09.2022 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei über eine verletzte Person

im Bereich der Ackermannstraße informiert. Einsatzkräfte der Polizei und des

Rettungsdienstes trafen dort im Bereich des Gehwegs auf einen 41-Jährigen britischen

Touristen, bei dem u.a. eine tiefe Stichverletzung im Oberkörperbereich festgestellt wurde.

Der 41-Jährige wurde sofort medizinisch vom Rettungsdienst behandelt und danach zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste.

Eine akute Lebensgefahr besteht aktuell nicht mehr. Aufgrund der Verletzungen ist das

Opfer bislang nicht vernehmungsfähig.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Absuch-Maßnahmen im Bereich

der Ackermannstraße durchgeführt. Konkrete Hinweise auf einen Täter oder das

verwendete Tatmittel ergaben sich bislang noch nicht.

Die Mordkommission München übernahm noch am Abend die Ermittlungen. Bei dem

Einsatz waren u.a. über zehn Streifen sowie ein Polizeidiensthund eingebunden.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der

Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Lissi-Kaiser-Straße, Petra-Kelly-Straße, im

südlichen Teil des Olympiaparks oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im

angegebenen Zeitraum an den genannten Orten Wahrnehmungen gemacht, die im

Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.