Vier Fälle exhibitionistischer Handlungen – Stadt- und Landkreis München

Fall 1:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 13:20 Uhr, konnten eine 18-Jährige und eine 19-Jährige, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München, am Heimstettener See in Feldkirchen einen bislang unbekannten Täter beobachten, wie dieser in der Grünanlage mit herab gelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Als die 19-Jährige in Richtung des unbekannten Täters ging, zog dieser seine Hose hoch und flüchtete in unbekannte Richtung. Anschließend verständigten die beiden Frauen den Notruf der Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 65 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftig, westnordeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem beige-grünen T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Heimstettener Sees Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 16:15 Uhr, saß ein bislang unbekannter Mann auf einer Parkbank im Stadtpark in Pasing und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Eine Passantin konnte dies beobachten und verständigte den Notruf der Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen flüchtete der Täter unerkannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke/athletische Statur, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und kurzer dunklen Sporthose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stadtparks Höhe Avenariuspark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3 mit Täterfestnahme:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 15:30 Uhr, befand sich ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Ludwigstraße und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Zeugen verständigten über den Notruf die Polizei.

Durch die eingesetzten Streifen der Polizei konnte der 38-jährige Tatverdächtige vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Fall 4 mit Täterfestnahme:

Am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 17:30 Uhr, saß ein 88-Jähhriger mit Wohnsitz in München auf einer Parkbank im Bereich des Alten Botanischen Gartens in München. Dabei nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Mehrere Passanten konnten dies beobachten und verständigten daraufhin den Notruf der Polizei.

Der 88-Jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in allen vier Fällen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.