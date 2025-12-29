Vom Winterfestival zur Silvesterparty: Tollwood baut um

In wenigen Tagen verwandelt sich die Theresienwiese in eine Partylandschaft für Live-Bands und mehr – Club Harry Klein feiert im Mercato-Zelt sein Revival – Tickets ab 19 Euro

Vier Wochen lang flanierten die Menschen an Marktständen entlang, staunten im Theaterzelt und bei den Feuershows, tanzten im Hexenkessel. Jetzt baut das Tollwood-Team um und verwandelt die Theresienwiese bis zum 31. Dezember in eine Partylandschaft mit fünf Areas – vier davon wettergeschützt unter Zeltdächern.

Tickets unter www.tollwood.de

„Wir verwandeln in sieben Tagen die Theresienwiese in eine Landschaft für die Party zu München vielleicht schönstem Jahreswechsel“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Festivals. Wo bis 23. Dezember noch Kunsthandwerk lockte und Menschen an Ständen ihre Friedensbotschaften auf Plaketten verewigten, wird nun gehämmert und geschraubt. Das Mercato-Zelt bekommt eine neue Bestimmung: Der Kultclub Harry Klein zieht ein. DJ KAROTTE und VJ SICOVAJA sorgen für elektronische Beats und beeindruckende Visuals. Im Bazar-Zelt, vier Wochen lang Marktplatz für Kreatives und Schönes aus der ganzen Welt, spielen ab 19 Uhr Live-Bands wie Falschgeld, Jamaram meets Jahcoustix mit special guest Sascha Seelemann und The Magic Mumble Jumble. Der Hexenkessel bleibt seiner musikalischen Linie treu: Das Matthias Heiligensetzer Trio präsentiert seine „Piano-Rock-A-Boogie Show“, Club27plus bringt Tanzmusik ins Zelt, und DJ Dirk Wagner legt Hits aus sieben Jahrzehnten auf.

„Unsere Gäste sollen ganz entspannt und wettergeschützt ins neue Jahr feiern können“, sagt Stefanie Kneer. Deshalb befinden sich vier der fünf Areas indoor – also in den Zelten. Auf dem Außengelände schaffen Kunstinstallationen und das Stelzentheater-Duo Hochformat mit ihrer Performance „Illumina“ eine besondere Atmosphäre. In der Food-Plaza lockt internationale Bio-Gastronomie.

Um Mitternacht tanzt das gesamte Festivalgelände den traditionellen Mitternachtswalzer. Das Kollektiv LOVERS MUNICH präsentiert ein Lipsync Battle mit Münchens Drag*Artists und Performing*Artists, moderiert von Drag-Queen Pinay Colada im Mercato-Zelt. Handleser und Tarotkartenleger Robert Alcazane bietet Zukunftsdeutungen an.

Karten für 38,50 Euro (ermäßigt für 33 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) und über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, auch online kurzfristig als print@home-Ticket. Social Tickets sind ohne Nachweis für 19 Euro bei Tollwood erhältlich; Infos unter www.tollwood.de. Neu ist in diesem Winter, dass Besucher*innen einen freiwilligen ClimateFair-Beitrag von drei Euro je Ticket leisten können, mit dem Klimafolgekosten ausgeglichen werden.

Die große Tollwood Silvesterparty

31.12.2025 – 1.1.2026 | 19 Uhr

Tickets für 38,50 Euro, (ermäßigt 33 Euro) / Social Ticket 19 EUR

3 Euro – freiwilliger Beitrag zu Climate-Fair-Projekt von Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.

Das Programm zur Silvesterparty:

BAZAR

DJ Pascha 19 + 2 Uhr

Falschgeld 19:30 Uhr

Jamaram meets Jahcoustix special guest: Sascha Seelemann 22 Uhr

The Magic Mumble Jumble 0:20 Uhr

MERCATO

VJ SICOVAJA 19 Uhr

DJ KAROTTE 21 + 23 + 0:20 + 2 Uhr – Open End

LOVERS Lipsync Battle – Open Stage Competition 22:30 + 1:30 Uhr

HEXENKESSEL

DJ Dirk Wagner 19 + 2 Uhr

Matthias Heiligensetzer Trio 20:30 Uhr

Club27Plus 22:30 Uhr

AUSSENGELÄNDE

Stelzentheater Hochformat „Illumina“ 19 Uhr

FOOD-PLAZA

Best of Food & Sound ab 19 Uhr

Um 0 Uhr Mitternachtswalzer auf dem gesamten Festival

Weitere Informationen und Tickets unter www.tollwood.de