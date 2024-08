Von der Atlantikküste nach München: Die Deutschen Meisterschaften im Wellenreiten 2024 – erstmals auf deutschen Wellen

Es war 1996, als an der französischen Atlantikküste in Cap de l’Homy zum ersten Mal die vom DWV-ausgerichteten Deutschen Meisterschaften im Wellenreiten stattfanden. Damals war es kaum vorstellbar, dass dieser Wettbewerb eines Tages nach Deutschland kommen würde. Nun, 28 Jahre später, schreibt der deutsche Surfsport Geschichte: Erstmals wird die Meisterschaft auf deutschem Boden und in deutschen Wellen ausgetragen.

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 wird die o2 SURFTOWN MUC zum Schauplatz für das bedeutende Event. Die Entscheidung des DWVs, die Deutschen Meisterschaften vor den Toren Münchens auszutragen, unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung des Surfsports. In Deutschlands erstem und Europas größtem Surfpark werden über 100 der besten Surfer*innen des Landes erstmals auf heimischen Wellen um die Titel kämpfen.

Michael Zirlewagen, Präsident des Deutschen Wellenreitverband e.V.:

“Nicht nur die erstmalige Präsenz der DM auf heimischem Boden, sondern auch die Möglichkeit, drei unserer Sportarten – Adaptive Surfing, Stand Up Paddling (SUP) und Surfen – inklusiv in einem Surfpark auszutragen, ist eine Weltpremiere. Wir wollen das Momentum nach der erneuten Qualifikation für die Olympischen Spiele und die neuen Möglichkeiten in Hallbergmoos bei München 2024 nutzen, um die Aufmerksamkeit für den Surfsport in Deutschland weiter zu steigern.”

Die o2 SURFTOWN MUC bietet mit ihrer weltweit einzigartigen Wellentechnologie die idealen Bedingungen für diesen prestigeträchtigen Wettkampf. Die Anlage ermöglicht es, Wellen auf Knopfdruck zu variieren und präzise zu steuern, wodurch die üblicherweise einwöchige „Waiting Period“ – die Zeitspanne, in der Wettkämpfe auf optimale Naturbedingungen warten müssen – entfällt. Dies sorgt für einen perfekt planbaren Wettbewerb und garantiert beste Bedingungen vom 11. bis 13. Oktober 2024.

Michael Mohr, Chief Surfing Officer der o2 SURFTOWN MUC:

“Es freut uns sehr, dass der DWV sich dazu entschieden hat, die Deutschen Meisterschaften 2024 bei uns auszurichten. Wir möchten mit den Deutschen Meisterschaften natürlich nicht nur ein Zeichen in Richtung Inklusion setzen, sondern auch in Richtung Nachwuchs. Die Elite des deutschen Wellenreitens, darunter drei Olympia-Teilnehmer*innen, hier in Hallbergmoos zu haben und eine Deutsche Meisterschaft aus nächster Nähe mitzuerleben, wird die Kids sicher begeistern und motivieren.”

Unter den Teilnehmenden befinden sich hochkarätige Sportlerinnen wie, Tim Elter und Camilla Kemp (Paris 2024), sowie Leon Glatzer (Tokio 2020), deren Teilnahme die hohe Qualität des Wettbewerbes unterstreicht.

Die Veranstaltung wird nicht nur ein sportliches Highlight sein – Besucherinnen können ein umfangreiches Programm erleben, welches Musik, kulinarische Angebote, Party und Surf-Action umfasst.

Alle Fakten