Vorsätzliche Brandstiftung an mehreren Containern in Unterföhring

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 18:00, brannten auf dem Gelände eines Containerdepots in Unterföhring insgesamt 17 Container. Bei den Containern handelt es sich um Wohn- bzw. Sanitär- oder Bürocontainer, welche unter anderem auf Baustellen eingesetzt werden.

Der Löscheinsatz eines Aufgebots der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring zog sich über eineinhalb Stunden hin. Bei der Brandortaufnahme durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) wurden in weiteren Containern kleinere Brandstellen, wie zum Beispiel an einem Papierhandtuchhalter oder an Toilettenpapierrollen, festgestellt.

Es wurden außerdem Getränkedosen, Süßigkeiten sowie Bekleidungsstücke aufgefunden, die darauf schließen lassen, dass sich Personen in den Containern aufgehalten haben.

Letztendlich muss davon ausgegangen werden, dass die unbewohnten Container willentlich durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurden.

Das Kommissariat 13 ermittelt daher wegen Brandstiftung. Der Gesamtschaden, der durch die Brände entstanden ist, beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.