Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor feierlich eröffnet

Am Abend des 24. November erfüllte ein erstes warmes Leuchten den Platz am Sendlinger Tor: Der Weihnachtsmarkt wurde feierlich eröffnet und verwandelte die historische Kulisse in ein kleines Winterwunderland. Da Manfred Zehle senior kurzfristig erkrankt war, hieß sein Sohn Manfred Zehle jr. die Gäste im Namen seiner Familie herzlich willkommen – eine Geste, die bereits den familiären Charakter dieses Marktes spürbar machte.

Mit liebevollen Worten eröffnete Stadträtin Anja Berger anschließend den Markt. Sie erinnerte daran, wie geschichtsträchtig dieser Ort sei und wie besonders es jedes Jahr aufs Neue ist, hier inmitten der Stadt einen Ort der Wärme und Verbundenheit zu finden. Der Platz sei klein, sagte sie, aber genau das mache seinen Zauber aus: liebevoll genutzt, sorgfältig gestaltet und erfüllt von Düften, Klängen und Begegnungen, die den Advent lebendig werden lassen.

Zahlreiche Gäste waren gekommen, um diesen Moment mitzuerleben: Ulrike Grimm (Stadträtin), Klaus Peter Rupp (Stadtrat), Benedikt Brandmeier (Leiter des Geschäftsbereichs Tourismus), Andreas Klose (BA Isarvorstadt), Thomas Linsmayer (Deutsches Theater), Norbert Brüggen von der Augustiner-Brauerei sowie Vertreter der Münchner Polizei. Auch Yvonne Heckl, Sprecherin der Münchner Schausteller, war anwesend und unterstrich damit die tiefe Verbundenheit der Schaustellerfamilien mit diesem Markt.

Mit dieser Eröffnung ist der Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor nun offiziell in die Adventszeit gestartet – ein Ort, an dem Lichter funkeln, Düfte von Mandeln und Glühwein in der Luft liegen und Menschen einander näherkommen. Ein stimmungsvoller Beginn einer Zeit, die Wärme schenkt, selbst wenn es draußen kalt wird.

Ein besonderes Highlight für die kleinen Besucher: Der Nikolaus schaut ebenfalls vorbei, um den Kindern eine Freude zu bereiten.

Öffnungszeiten:

24. November – 22. Dezember 2025

Täglich von 10:30 bis 21:00 Uhr