Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg 2018

Seit einigen Jahren ist der atmosphärisch wohl schönste Weihnachtsmarkt zwischen Augsburg und München in der historischen Kulisse von Schloss Kaltenberg zu Hause. Vor allem Kinder erleben in der durch die Märchen der Gebrüder Grimm inspirierten aufwändig in Szene gesetzten Weihnachtswelt zahlreiche magische Momente. Dazu gibt es fein gearbeitete Handwerkskunst zu entdecken, stimmungsvolle Musik und natürlich Speis und Trank in Hülle und Fülle. Mehr lesen >>