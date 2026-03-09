15.1 C
München
Montag, 9 März 2026
Start Nachrichten München Wertstoffhöfe öffnen am Donnerstag später

Wertstoffhöfe öffnen am Donnerstag später

Aufgrund einer Personalversammlung öffnen die Wertstoffhöfe des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) am Donnerstag, 12. März, erst um 10.30 Uhr. Die Müllabfuhr rückt ebenfalls später aus, es könnte in Einzelfällen zu Verschiebungen bei der Tonnenleerung kommen. Das Kundencenter (Telefon 233-96200) ist ab 10.30 Uhr erreichbar. Der Entsorgungspark Freimann sowie das Heizkraftwerk Nord öffnen ebenfalls um 10.30 Uhr.
Die Halle 2 in Pasing und der dazugehörige Pop-up Store in Schwabing sind regulär ab 10 Uhr geöffnet.

Informationen über die geänderten Öffnungszeiten finden sich auch unter www.awm-muenchen.de.

