Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Freitag den 23.04.2021

Ein Hoch mit Kern über der Nordsee wird für den bayerischen Alpenraum wetterbestimmend.

Letzte Schauer ziehen eingangs der Nacht zum Freitag rasch südwärts ab und der Himmel klart auf. Am Freitag gibt es häufig ungetrübten Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen in den Tälern bei 13 bis 16 Grad, 1000 m bei 11 bis 13 Grad, in 2000 m bei 2 bis 4 und in 3000 m bei -4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend nördlichen Richtungen.

Herausgeber:

Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Donnerstag, 22.04.2021, 17:30 Uhr