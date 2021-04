Wetterbericht Deutscher Alpenraum für Sonntag den 18.04.2021

Ein Höhentief mit Kern über Südeuropa führt mit nordöstlicher Strömung kalte Meeresluft zu den Bayerischen Alpen.

Heute Abend kann die starke Quellbewölkung etwas auflockern, bevor in der Nacht zum Sonntag die Wolken bald wieder dichter werden. Hie und da können ein paar Flocken fallen, nennenswerter Niederschlag ergibt sich daraus aber nicht. Die Frühtemperaturen liegen in den Tälern bei +1 bis -2 Grad.

Am Sonntag ist es stark bewölkt oder bedeckt, die Gipfellagen sind oft in Wolken und die Sonne wird sich kaum sehen lassen. Im Laufe des Vormittags entwickelt sich starke Quellbewölkung, aus der es zu Schauern kommt, die in der Regel von leichter Intensität sind. Die Schneefallgrenze steigt bis Mittag auf etwa 1000m. Die Neuschneemengen bleiben tagsüber mit gebietsweise 1 bis 3, vereinzelt maximal bis 5 cm gering. Die Mittagstemperaturen liegen in 1000m um +2, in 2000m bei -5 und in 3000m um -10 Grad. Der schwache (Mittel um 10 km/h), nur in Böen mäßige Wind kommt bevorzugt aus Nord bis Nordost.