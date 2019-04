Widerstand bei einer Verkehrskontrolle in Pasing

Am Dienstag, 02.04.2019, gegen 10:15 Uhr, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer von einer Streife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der Pkw Smart am Schützeneck anhielt, sprang der Fahrer unvermittelt aus seinem Fahrzeug und versuchte den kontrollierenden Polizeibeamten mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang.

Im Anschluss trat er mit dem Fuß gegen den Oberkörper des Beamten, der dadurch leicht verletzt wurde. Seine Kollegin kam dem 36-jährigen Polizisten zu Hilfe und sie brachten den 27-Jährigen zu Boden (dabei kam auch das dienstliche Pfefferspray zum Einsatz).

Der Pkw-Fahrer, ein bosnisch-herzegowinische Staatsbürger aus München, wurde mit Handfesseln fixiert und zur Polizeiinspektion 45 (Pasing) gebracht. Sein Pkw wurde abgeschleppt.

Es wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der ein positives Ergebnis anzeigte. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der 27-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, da er angab, bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten zu haben.

Er wurde wegen eines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt.

Der Polizeibeamte ist weiterhin dienstfähig.