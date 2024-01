Die Baubranche trägt zu einem wesentlichen Anteil zu den heutigen, weltweiten CO2 Emissionen bei. Um gar CO2-neutral zu bauen, werden dringend innovative Ansätze benötigt.

WeOn GmbH, ein Start-up aus Friedberg in Bayern, verfolgt die Vision, aktiv zum Green Deal beizutragen: mit dem WeOn Faltwerkhaus, gefertigt in Holz-Hybridbauweise, das in erster Linie aus den Baustoffen Holz, Lehm und Stahl gebaut ist, zirkulär und nachhaltig.

Das ausgeklügelte Faltsystem ermöglicht großzügige Räume wie der in klassisch gebauten Häusern, ist jederzeit erweiterbar und passt sich so allen Lebenslagen an: das mitwachsende Faltwerkhaus, für Privatnutzung und Gewerbe.

Der Boden des Baugrunds, unser Lebensraum Erde, wird nicht durch Beton versiegelt – das WeOn Faltwerkhaus steht auf einem innovativen Schraubfundament (Stelzen).

Das eigene Haus einfach mitnehmen? Wer sich geographisch verändert, nimmt sein WeOn Faltwerkhaus einfach mit – es ist mobil und rückbaubar und kann jederzeit auf ein anderes Grundstück versetzt werden.

Das eigene Haus einfach mitnehmen? Wer sich geographisch verändert, nimmt sein WeOn Faltwerkhaus einfach mit – es ist rückbaubar und kann jederzeit auf ein anderes Grundstück versetzt werden. Genauso wie dieser NEBourhoods Pavillon, der Anfang 2025 „umziehen“ wird.

Der Pavillon ist als Teil des EU-Projekts „Creating NEBourhoods Together“ für ein Jahr im Wohnring in Neuperlach aufgestellt und regelmäßig zugänglich. Betrieben wird der Pavillon vom Innovationszentrum UnternehmerTUM, um die Aktivitäten des Projekts anschaulich und transparent zu präsentieren. Dabei dient der Pavillon nicht nur als Galerie, sondern auch als lebendiger Treffpunkt für Neuperlach sowie als Ort für Veranstaltungen und Workshops.

Mehr zum Faltwerkhaus unter www.weon.de