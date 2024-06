Zusammen:Halt! auf dem Sommerfestival – Tollwood stellt Programm vor

Mitmachen, mitreden, miterleben – rund 500 Veranstaltungen vom 21. Juni bis 21. Juli im Olympiapark Süd, 90 Prozent bei freiem Eintritt – internationale Stars in der Musik-Arena

„Leit hoits zsamm“ – was Haindling schon vor vielen Jahren gesungen hat, ist heute aktueller denn je. Und damit auch das Motto des Tollwood Sommerfestivals: Zusammen:Halt! Wie dieser Leitgedanke sich auf dem Festival-Gelände im Olympiapark Süd wiederfindet, welche internationalen Stars neben Haindling in der Musik-Arena auftreten und wie das Festival das Bier zelebriert, stellte Tollwood am Donnerstag (6. Juni) vor. Bei der Präsentation waren neben Hans-Jürgen Buchner, dem Weltmusiker aus Haindling, auch die oberbayerische Band Kaffkiez, die am 13. Juli zum ersten Mal in der Musik-Arena auftreten wird. Das Hippie-Kammerorchester und Jens Junker vom GoSingChoir gaben einen ersten Einblick, was das Tollwood-Publikum zur Eröffnung am 21. und 22. Juni erwartet: Ein Festival singt! „Hier sind alle aufgerufen mitzusingen – für den Zusammenhalt, für den Frieden und eine lebenswerte Welt“, sagte Stefanie Kneer, Pressesprecherin des Tollwood Sommerfestivals, „das wird ein ganz besonderer Moment mit Gänsehaut.“

Das Motto des Tollwood Sommerfestivals verbindet das Wort „zusammen“ mit dem Ausruf „Halt!“ zum Wert „Zusammenhalt“. Der Leitgedanke Zusammen:Halt ist relevanter und aktueller denn je. Mit dem Motto will Tollwood Menschen auf dem Sommerfestival vom 21. Juni bis 21. Juli im Olympiapark Süd ermutigen, miteinander ins Gespräch zu kommen, einander zuzuhören und sich mit neuer Kraft für ein friedliches Miteinander, für Demokratie und für einen lebenswerten Planeten einzusetzen. Kurz: zusammenzuhalten. Dafür schafft Tollwood Orte und Räume, Kunstaktionen und Performances.

Ein Festival singt

Einen Gänsehautmoment verspricht das Eröffnungswochenende: Am Abend des 21. und 22. Juni hält das Festival inne, um gemeinsam die Stimme zu erheben. Wir ALLE singen zusammen und bringen das Gelände im Olympiapark Süd zum Klingen – mit den Songs „Give Peace a Chance“ von John Lennon und „Let the Sunshine In“ aus dem Musical Hair. Den Chor der tausenden Menschen verwandeln Drohnen in leuchtende Symbole am Nachthimmel. Wie lässt sich das Motto des Tollwood Sommerfestivals besser mit Leben erfüllen als mit diesem einmaligen Gemeinschaftschor? Wir setzen ein Zeichen für Zusammen:Halt!

Und auf besondere Weise wird der Bolero von Maurice Ravel an mehreren Tagen (25. und 29. Juni, 2., 4., 9., 13., 17. und 21. Juli) das Tollwood Festival erobern: Dieses musikalische Meisterwerk spielt ein Orchester, dessen Instrumentierung auf die Open Air-Situation abgestimmt ist, in einer auf das Gelände zugeschnittenen Version – mitten in der Menge. Es wird ein großer musikalischer Spaß!

Genuss und Kultur

Neu in diesem Sommer: Tollwood zelebriert die Bierkultur. Auf dem Tollwood Sommerfestival finden sich große und bekannte Brauereien ebenso wie kleine und innovative. Da gibt es ein Bio-Bier, das aus überschüssigem Brot gemacht ist, oder Craft Biere – Sinnbild für die lebendige und innovative Bierkultur. Cocktails auf Bierbasis und Gerichte verfeinert mit dem Gerstensaft runden das Geschmackserlebnis ab. Und dazu serviert Tollwood Kultur passend zum bayerischen Nationalgetränk. Pfarrer Rainer Maria Schießler wartet mit spitzzüngigem Kabarett zum Frühschoppen auf; bei einem Pub-Quiz können alle ihr Wissen rund ums Bier testen; und Mundart und Musik unterhalten das Publikum im neugestalteten Craft Biergarten „Wüda Hund“ und in der Brasserie.

Tollwood bietet im Münchner Olympiapark wieder Kultur für alle: Von den rund 500 Veranstaltungen finden über 90 Prozent bei freiem Eintritt statt. Im neugestalteten KunstRaum können alle gemeinsam Kunst erschaffen – rund ums Motto Zusammen:Halt! Die Half Moon Bar lädt mit Tanzkursen und der Silent-Disco zum Tanzen ein. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein breites Angebot zum Basteln, gemeinsamen Kochen und Sporteln. Und mit dem Demokratiemobil wird das Motto Zusammen:Halt! erlebbar. Im Amphitheater bezaubern Artist*innen das Publikum. Im Andechser Zelt, das in diesem Sommer neu von Nikola Strnad und Klaus Dalheimer geleitet wird, gibt es 66-mal Live-Musik vom Feinsten. Darüber schwebt der Mond am Andechser Hügel – mit dem Museum of the Moon lässt Luke Jerram den Erdtrabanten wieder über dem Tollwood Sommerfestival leuchten.

Emotional und international

Internationale Stars und Legenden wie Nick Mason von Pink Floyd, Status Quo und Canned Heat und Loreena McKennitt bringen die Musik-Arena zum Beben. Deutsche und deutschsprachige Musik-Größen wie Alphaville, Lena und Leony, Wolfgang Ambros und The BossHoss treten ebenso auf Tollwood auf wie JEREMIAS, Kaffkiez und Von Wegen Lisbeth und Kytes. Ein emotionaler Abend steht am 17. Juli bevor: Haindling kommt mit seiner Abschiedstournee noch einmal in die Tollwood Musik-Arena zurück. Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Dieter Thomas Kuhn, Toto, Sarah Connor, Nina Chuba, dicht & ergreifend, Beth Hart, Clueso, Jan Delay, Nile Rodgers & Chic plus Kool & The Gang, Greta Van Fleet, Deine Freunde, Montez, Schmidbauer & Kälberer mit Hannes Ringlstetter, ZZ Top, FiNCH und PUR. Für Take That am 2. Juli gibt es nur noch VIP-Tickets.

Alle weiteren Infos und Tickets unter www.tollwood.de

Tollwood Musik-Arena 2024 – das Line-Up im Überblick

21.06.2024 | Bilderbuch – „Softpower Tour 24“ – Beginn: 18 Uhr – Restkarten

22.06.2024 | Dieter Thomas Kuhn – „Das Festival der Liebe“ – AUSVERKAUFT

23.06.2024 | Alphaville – Symphonic – Beginn: 18 Uhr

24.06.2024 | TOTO – „The Dogz of Oz World Tour 2024“ – Beginn: 18:45 Uhr – AUSVERKAUFT

25.06.2024 | Sarah Connor – „My favorite Songs“ – AUSVERKAUFT

26.06.2024 | The BossHoss – „Twenty F**cking Years!!“ – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2024 | Nina Chuba – AUSVERKAUFT

28.06.2024 | dicht & ergreifend – „es werde Dichter – Live 2024“ – AUSVERKAUFT

29.06.2024 | Lena & Guests: Leony und Tom Twers – „Lena Live 2024“ – Beginn: 18 Uhr

30.06.2024 | Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald & Special Guest: Claudia Koreck – „Best-of-Programm“ – Beginn: 18 Uhr

01.07.2024 | Beth Hart & Guest: Andreas Kümmert – AUSVERKAUFT

02.07.2024 | Take That – „This Life Under The Stars – European Tour“ – nur noch VIP-Tickets

03.07.2024 | Clueso – „Sommer Tour 2024“ – AUSVERKAUFT

04.07.2024 | Jan Delay & Disko No. 1 – „Best of 25 Years Tour“ – AUSVERKAUFT

05.07.2024 | Nile Rodgers & Chic plus Kool & The Gang – AUSVERKAUFT

06.07.2024 | Greta van Fleet – „Starcatcher World Tour 2024“ – AUSVERKAUFT

07.07.2024 | Deine Freunde – „Kindsköpfe im Park 2024“ – Beginn: 17:30 Uhr – AUSVERKAUFT

08.07.2024 | Status Quo & Canned Heat – „Live 2024“

09.07.2024 | Nick Mason’s Saucerful of Secrets

10.07.2024 | Montez – „Sommer 2024“ – AUSVERKAUFT

11.07.2024 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter – AUSVERKAUFT

12.07.2024 | 15 Jahre – Jubiläum einer Erfolgsgeschichte: Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS – Restkarten

13.07.2024 | Kaffkiez & Special Guest: Bibiza – „Ekstase“

14.07.2024 | ZZ Top – „The Elevation Tour“ – AUSVERKAUFT

15.07.2024 | JEREMIAS – „Ich fühl alles für dich mit – Sommer 2024“ – Beginn: 18:30 Uhr – Restkarten

16.07.2024 | Loreena McKennitt – „Summer Tour 2024“ – Beginn: 19:30 Uhr

17.07.2024 | Haindling – „Es geht wieder auf“ – Beginn: 19:30 Uhr

18.07.2024 | FiNCH – „10 Jahre FiNCH” – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

19.07.2024 | FiNCH – „10 Jahre FiNCH” – AUSVERKAUFT – Beginn: 18:30 Uhr

20.07.2024 | Von Wegen Lisbeth & Kytes – Beginn: 18:30 Uhr – Restkarten

21.07.2024 | PUR – „Persönlich” – AUSVERKAUFT

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.