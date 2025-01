Zwei Brände haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr München in der Nacht auf Freitag beschäftigt

Um 4 Uhr morgens ging eine Meldung über ein Feuer im Freien im Friedrich-Brugger Weg ein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr München fanden vor Ort ein brennendes Müllhäuschen mit den Ausmaßen vier auf sechs Meter vor.

Innerhalb weniger Minuten konnten sie den Brand löschen. In Kleinarbeit mussten dann aber alle Tonnen aus dem Gebäude transportiert und auf etwaige Brandnester kontrolliert werden. Kurz vor 6 Uhr konnte die Einsatzstelle dann wieder dem Betreiber übergeben werden.

In der Zwischenzeit erreichte die Leitstelle München ein Anruf, in dem ein brennender Lkw geschildert wurde. Daher wurde ein Löschzug in die Hardenbergstraße alarmiert.

Die Einsatzkräfte fanden einen mittelschweren Lkw vor, der im Heckbereich in Brand geraten war. Hier befindet sich das Hydraulikaggregat der Hebebühne.

Noch während die Einsatzkräfte den Brand, der auch bereits auf die Planen übergegriffen hatte, löschten, suchten sie den Fahrer, der anfänglich nicht vor Ort war. Er tauchte kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr auf und schilderte, dass er in der Nähe wohne und sich einen Kaffee geholt habe. Vorher hatte er den Lkw noch aufgeschlossen und die Standheizung eingeschaltet. Inwieweit dieses zu dem Brand geführt haben könnte, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Nach den Löschmaßnahmen wurde der Lkw dem Fahrer für den Abtransport mit einer Fachfirma übergeben.