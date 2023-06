Zwei Personen aus Gewässer geborgen

Am Montag, 26.06.2023, gegen 14:25 Uhr, meldeten Passanten bei der Rettungsleitstelle eine leblose Person im Deininger Weiher. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Zeugen die weibliche Person bereits ans Ufer gezogen und mit der Erstversorgung begonnen. Die Frau, eine 78-Jährige mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort wurde den Einsatzkräften durch die Zeugen mitgeteilt, dass die Frau zuvor mit einem Mann ins Wasser gegangen sei. Im Rahmen der anschließenden Absuche des Gewässers konnte durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers eine männliche Person aus dem Wasser geborgen werden. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Es handelt sich um einen 82-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem Badeunfall ausgegangen. Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls werden durch das Kommissariat 12 geführt.