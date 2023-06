Zwei Personen bei Wohnungsbrand verletzt

Theklastraße – Bei einem Wohnungsbrand in der Altstadt wurde der Bewohner schwer und eine Anwohnerin leicht verletzt.

Anwohnende riefen am frühen Nachmittag den Notruf und schilderten Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes. Zudem erklärten sie, dass es sich um ein Rückgebäude in einem Hinterhof handle und es dort schon zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen sei.

Die Einsatzkräfte wurden bei ihrem Eintreffen durch die Anrufenden schnell in die Örtlichkeiten eingewiesen und sahen sofort den am Fenster um Hilfe rufenden Bewohner der Brandwohnung. Sofort retteten die Einsatzkräfte den jungen Mann und übergaben ihn dem Rettungsdienstpersonal zur Behandlung. Parallel dazu bereiteten weitere Einsatzkräfte die Löschmaßnahmen mit einem C-Rohr und Atemschutzgeräten vor.

Nachgeforderte Einsatzkräfte kontrollierten ein Nachbargebäude, in welches der Brandrauch durch offene Fenster gezogen war und retteten hieraus neun Personen. Sie alle wurden dem Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Eine etwa 30-jährige Frau musste zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert werden. Ebenso der Bewohner der Brandwohnung, der von einem Notarztteam versorgt wurde und zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert wurde.

Nach den Löschmaßnahmen beseitigten die Einsatzkräfte den Brandrauch aus den betroffenen Gebäuden mit Lüftungsgeräten.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.