10 Jahre BRK-Haus für Kinder und Krippe Isoldenhof in Schwabing

Das Haus für Kinder und die Krippe Isoldenhof im Münchner Stadtteil Schwabing West feiern ihr zehnjähriges Bestehen. Seit 2014 bieten die Einrichtungen, die sich im Mildred-Scheel-Bogen nahe dem Schwabinger Klinikum befinden, einen liebevollen und fördernden Ort für die Kleinsten.

„Unser Haus für Kinder und unsere Krippe sind mehr als nur Betreuungsorte. Sie sind Orte der Geborgenheit und des Lernens, an denen Kinder die Welt entdecken und ihre Fähigkeiten entfalten können“, betonen Kinder Agatha Schutzbach, Leiterin des Hauses für Kinder und Angela Rodriguez, Leiterin der Krippe. „Wir sind stolz darauf, seit zehn Jahren einen Beitrag zur frühkindlichen Bildung in München zu leisten und freuen uns darauf, diesen Weg auch in Zukunft weiterzugehen.“ Am 12. Juli findet die große Geburtstagsparty in der Krippe statt. Ende Juni feierte das Haus für Kinder sein Jubiläum.

Die Krippe Isoldenhof des Münchner Roten Kreuzes betreut 72 Kinder im Alter von neun Wochen bis drei Jahren. In sechs Gruppen, die sich über zwei Etagen erstrecken, arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einem teiloffenen Konzept. Jeder Gruppenraum ist mit Schwerpunktbereichen wie Bewegung, Rollenspiel ausgestattet und bietet eine Vielzahl an Spielzeugen und Materialien.

Im Haus für Kinder Isoldenhof begleiten die Mitarbeitenden des Münchner Roten Kreuzes rund 100 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren. Die drei Kindergarten- und die Hortgruppe werden nach dem offenen Konzept geführt. Der Auftrag des Hauses ist Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht das Kind als eigenständige Persönlichkeit und der Erfahrungsaustausch in verschiedenen Altersgruppen.

Das moderne, großzügige und lichtdurchflutete Gebäude bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung der Kinder. Die beiden Kindertageseinrichtungen tragen zur Chancen- und Bildungsgerechtigkeit im Stadtteil bei und ermöglichen allen Kindern optimale Startbedingungen.