10. Neuhauser Musiknacht am 26.10.2019

Plus Eröffnungs- und Abschlusskonzert

Erstmals Abschlusskonzert im neuen Stadtteilkulturzentrum „Kultur im Trafo“

Veranstaltungsort: 60 Gaststätten, Clubs und Bars in Neuhausen-Nymphenburg

Eintritt: 5,00 € (VVK über München Ticket zzgl. VVK-Gebühr)

Am Samstag, den 26. Oktober feiert Münchens zweitgrößter Stadtbezirk die 10. Neuhauser Musiknacht! 60 Spielstätten sind dabei, erstmals auch das neue Stadtteilkulturzentrum „Kultur im Trafo“. Das Konzept des ständig wechselnden Publikums wartet zum Jubiläum 2019 mit einem neuen Rekord auf: Knapp 70 Bands mit rund 300 Musikern haben Veranstalterin Niko Strnad von Bang Bang! Concerts und Mitorganisator Ryan´s Muddy zusammen getrommelt.

Werbung / Anzeige

An 60 Veranstaltungsorten rund um den Rotkreuzplatz finden die Konzerte statt. Von Jazz, Swing, Blues und Pop, über Hip Hop und Schlager, bis hin zu Rock Classics und Eigenkompositionen – das facettenreiche Programm zieht mit seinen unterschiedlichen und außergewöhnlichen Künstlern und Spielstätten von Jahr zu Jahr mehr Besucher an: So waren 2018 mehr als 7.000 Besucher in damals noch 56 Gaststätten, Clubs und Bars dabei.

Das detaillierte Programm wird Anfang September 2019 auf www.neuhausermusiknacht.de sowie auf www.kultur-im-trafo.de veröffentlicht