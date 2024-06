125 Jahre Stadtwerke München: Tag der offenen Tür am 29. Juni 2024

Seit 125 Jahren sind die Stadtwerke München ein fester Bestandteil des täglichen Lebens in München. Mit Energie, Trinkwasser und Mobilität stellen sie grundlegende Teile der Versorgung sicher und tragen damit maßgeblich zur Lebensqualität in München bei.

Dieses Jubiläum feiern die SWM mit den Menschen aus München und aus der Region: Am Samstag, 29. Juni, von 9.30 bis 16.30 Uhr, geben Mitarbeitende in zehn Anlagen Einblicke in ihre Arbeit, die München jeden Tag am Laufen hält. Das Programm ist online auf www.swm.de/tdot abrufbar.

Folgende Anlagen sind geöffnet:

Energiestandort Süd in Sendling

Geothermieanlage Freiham

Laufwasserkraftwerk Isarwerk 2 in Thalkirchen

Umspannwerk Moosfeld

Busbetriebshof Moosach

Technische Basis der U-Bahn in Fröttmaning (U-Bahnfahrschule nur mit Anmeldung: www.swm.de/anmeldung )

) Trinkwasser-Hochbehälter Forstenrieder Park

Südbad in Sendling (nur mit Anmeldung: www.swm.de/anmeldung )

) Olympia-Schwimmhalle (nur mit Anmeldung: www.swm.de/anmeldung )

) Glasfaser-Infocenter in Moosach