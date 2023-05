14-Jähriger überfallen und der Schuhe beraubt

Am Montag, 01.05.2023, gegen 17:15 Uhr, teilte ein 14-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg gegenüber dem Polizeinotruf 110 mit, dass er gerade am S-Bahnhof „Allach“ ausgeraubt worden wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Tatort entsandt. Dort konnte der 14-Jährige angetroffen werden. Er gab an, dass er kurz zuvor von zwei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen worden wäre. Einer der beiden hätte ihm am Kragen seiner Jacke gepackt und ihn gegen eine Wand gedrückt. Anschließend wurde er von dem zweiten Jugendlichen aufgefordert mit ihnen in eine nahegelegene Unterführung zu gehen. Dort musste er seine hochwertigen Schuhe ausziehen und diese an die beiden Täter übergeben. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14 Jahre, ca. 1,70 m groß, kurzes dunkles Haar, dunkel gekleidet mit schwarzer Daunenjacke, führte ein altes Rennrad mit

Täter 2:

Männlich, ca. 14 Jahre alt, ca. 1,65 m – 1,70 m groß, schwarzes Haar, bekleidet mit grauer Jogginghose, dunkler Oberbekleidung, beige Cap mit schwarzem Buchstabenaufdruck

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Allach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.