15. Truderinger Sonnwendfeuer am 22. Juni 2024

15. Truderinger Sonnwendfeuer: Der Truderinger Burschenverein und die Freiwillige Feuerwehr Trudering laden zum größten Sonnwendfeuer Münchens

Schon in der 15. Auflage: Der Truderinger Burschenverein von 1895 e. V. und die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Trudering von 1874 e. V. laden am Samstag, den 22. Juni 2024, zum 15. Truderinger Sonnwendfeuer. Über 150 aktive ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Truderinger Vereinen und Institutionen stellen gemeinsam das größte Sonnwendfeuer Münchens auf die Beine. Los geht’s ab 15 Uhr auf der Truderinger Festwiese (jetzt Stadtrat Helmut-Schmid-Festwiese).

Biergartenfeeling und gemütliches Beisammensein – das können alle Truderinger und Truderingerinnen an diesem Tag zusammen genießen. Frisch gezapftes Bier und zünftige Speisen vom Grill versorgen die hungrigen Gäste – und zum Nachtisch geht’s für Crêpes an den Stand der Truderinger Dirndlschaft. An der Burschenbar sorgen Spritz, Weinschorle, Cocktails und Longdrinks für die nötige Abkühlung.

Musikalisch startet das Event mit dem Jugendblasorchester des Truderinger Musikvereins e. V. Ab 18 Uhr spielt dann die Big Band. Die feierliche Entzündung des 15. Truderinger Sonnwendfeuers erfolgt – wie auch in den letzten Jahren – bei Einbruch der Dämmerung und rechtzeitig genug, dass die kleinen Gäste dabei sein können.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm verkürzt die Wartezeit bis zur Feuerentzündung: Der FC Stern München 1919 e. V. organisiert verschiedene Kinderaktivitäten wie Geschicklichkeitsparcours, Torwandschießen oder Dosenwerfen. Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Trudering gibt dem Nachwuchs Training an der Löschwand. Wahre Kunstwerke zaubern unsere Kinderschminkerinnen auf die Gesichter der kleinen Gäste.

„Kaum zu glauben, dass wir dieses Jahr schon 15 Jahre Truderinger Sonnwendfeuer feiern. Unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer sind mittlerweile so eingespielt – obwohl sie aus vielen unterschiedlichen Vereinen und Organisationen kommen und sich in dieser Form nur einmal jährlich für dieses Fest treffen“, erläutert Stefan Hähnlein, erster Vorstand des Truderinger Burschenvereins von 1895 e. V. „Viele wissen nicht, dass Trudering der Stadtteil mit der meisten Vereinsdichte ist. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass wir durch das Truderinger Sonnwendfeuer so viele Ehrenamtliche an einem Ort zusammenführen können. Das ist das Besondere daran. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, den Stadtteilbewohnerinnen und -bewohnern ein Event zu bieten, das ihnen noch lange in Erinnerung bleibt“, fügt Hähnlein hinzu.