17. Angermaier Eisstock-WM in Tracht – heiße Duelle auf dem Eis

Für Trachten-Fans ist es Tradition: Zum 17. Mal lud Angermaier Trachten zu seiner kultigen Eisstock-WM in Tracht.

Sechs prominent besetzte Mannschaften maßen sich am Mittwochabend in Präzision und Geschick auf dem Eis, stilecht in Tracht gewandet.

Das Maß aller Dinge war an diesem Abend das Team um Giulia Siegel mit Ludwig Heer, die extra früher zurück aus Köln angereist sind, Influencerin Lilian Litehiser und Angermaier Chef Dr. Axel Munz.

Die Silbermedaille sicherten sich Playmate & Influencerin Julia Römmelt mit Reality-TV-Star & Fußballer Leandro Fünfsinn, Eileen Popielaty und Schauspieler Adrian Bräunig.

Dass in Bayern auch der dritte Platz überschwänglich gefeiert wird, bewies das Team um Schauspielerin Debby Müller, Schauspielerin Darya Birnstiel und Kabarettist Jürgen Kirner mit Joe Häglsperger.

Nach den eiskalten, taktischen Manövern an der Daube und der abschließenden Siegerehrung luden Angermaier-Chef Dr. Axel Munz & Wirt Chris Lehner zum gemütlichen Beisammensein in die Almhütte des Parkcafés ein.

Hier feierten u.a Sängerin Joelina Drews mit Musiker Adrian Louis, Schauspielerin Tanja Lanäus, die ebenso extra aus Köln nach München gekommen ist, Wiesnplaymate 2025 Vroni Sbrizzai, Schauspieler Peter Rappenglück und Filmproduzent Martin Krug, sowie das aktuelle Prinzenpaar der Narrhalla Michaela II. und Christian IV. die Partie auf dem Eis.