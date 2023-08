2. Stammstrecke: Erster neuer Bahnsteig in Laim ab 21. August in Betrieb

Am 21. August ist es so weit: Um 4.40 Uhr geht am Bahnhof Laim der neugebaute Bahnsteig am ebenfalls neuen Gleis 1 in Betrieb. Dann werden die Münchner S-Bahnen über dieses neue Gleis stadtauswärts fahren. Nach der Stabbogenbrücke am Hirschgarten ist damit ein weiteres wichtiges Teilstück der 2. Stammstrecke fertiggestellt. Am Bahnhof Laim entsteht aktuell ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof. Hier treffen künftig die erste und zweite Stammstrecke aufeinander – der Umstieg wird am gleichen Bahnsteig gegenüber möglich sein. Dafür erhöht die DB die Anzahl der Gleise und der Bahnsteige im Bahnhof von drei auf vier. Die Arbeiten laufen größtenteils während des laufenden S-Bahn-Betriebs.



Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr: „Die 2. Stammstrecke ist ein Megaprojekt, von dem Fahrgäste weit über den Großraum München hinaus profitieren werden. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Arbeiten hier am neuen Bahnsteig in Laim vorankommen und die Fahrgäste ihn schon bald benützen können.“



Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern: „Die Inbetriebnahme des ersten neuen Gleises mit Bahnsteig in Laim ist ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Bau der 2. Stammstrecke. Nach Fertigstellung der Stabbogenbrücke am Hirschgarten freuen wir uns über diesen nächsten großen Schritt für das Megaprojekt. Er zeigt er allen Münchnerinnen und Münchnern: Es geht voran!“



Die Bahnsteige am Bahnhof Laim können wie bisher über die bestehende Rad- und Fußgängerunterführung im westlichen Bereich erreicht werden. Zusätzlich entsteht weiter östlich ein neuer barrierefreier Zugang über die sogenannte „Umweltverbundröhre“. Hier können später Fußgänger:innen, Radfahrer:innen, Linienbusse und die neue Trambahn die Eisenbahngleise unterqueren. Die Fahrgäste gelangen künftig von dort barrierefrei über Aufzüge und Rolltreppen zu den Bahnsteigen.



Bevor das neue Gleis in Betrieb genommen wird, müssen Reisende der S-Bahn

noch etwas Geduld aufbringen. Vom 11. August, 22 Uhr bis zur ersten Fahrt am

21. August um 4.40 Uhr muss die gesamte Stammstrecke gesperrt werden. In dieser Zeit wird das neue Gleis mit der bestehenden Stammstrecke verbunden. Anschließend erfolgen Abnahmeprüfungen der Leit- und Sicherheitstechnik. Ganz zum Schluss wird das neue Gleis im Rahmen von Probefahrten getestet. Während der Sperrung wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Wer sich über den aktuellen Stand der Bauarbeiten der 2. Stammstrecke informieren möchte, erhält am Samstag, dem 26. August 2023 Gelegenheit dazu. Auf der Baustelle am Hauptbahnhof erhalten interessierte Münchner:innen im Rahmen des „Tags der offenen Baustelle“ Einblicke in das Baugeschehen vor Ort und Informationen zu allen Bauprojekten am Münchner Hauptbahnhof. Ab 10 Uhr kann die Baustelle besichtigt werden und an verschiedenen Marktständen stehen die Projektmitarbeitenden für Fragen zur Verfügung. Zugang ist über die Ecke Arnulfstraße/Bahnhofplatz (Baustellentor 4).