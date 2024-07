25-Jährige E-Scooter-Fahrerin von Linienbus übersehen und überrollt

Am Donnerstag, 04.07.2024, gegen 05:20 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in

München mit einem Linienbus auf der Tegernseer Landstraße stadteinwärts. Beim

Abbiegen nach rechts in die Wirtstraße übersah er, nach jetzigem Ermittlungsstand, eine

rechts neben ihm auf dem dort befindlichen Radweg fahrende 25-Jährige mit Wohnsitz in

München mit ihrem E-Scooter. Die 25-Jährige wollte die Wirtstraße geradeaus

überqueren.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 25-Jährige auf die Fahrbahn und wurde

anschließend durch den Bus überrollt. Dadurch wurde die 25-Jährige schwer verletzt und

musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall wurde der Bus minimal, der E-Scooter jedoch schwer beschädigt. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es nur kurzzeitig zu geringen

Verkehrsbeeinträchtigungen.