50 Jahre LMU Klinikum Großhadern: Bayerns größtes Uniklinikum lädt am 14. September zum Tag der offenen Tür ein

Seit 50 Jahren ist das LMU Klinikum Großhadern ein Ort herausragender Medizin, exzellenter Forschung und Lehre sowie ein prägendes Gebäude für den Stadtteil. Der zweite Medizinstandort der Ludwig-Maximilians-Universität München war bei seiner Inbetriebnahme ein zukunftsweisender Bau – in medizinischer, architektonischer und städtebaulicher Hinsicht. Im September 1974 wurde der erste Patient im neuen Universitätsklinikum Großhadern aufgenommen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr können alle Interessierten Bayerns größtes Uniklinikum und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter näher kennenlernen. Auf dem Programm stehen Führungen, Mitmach-Aktionen, Infostände, Ausstellungen, Vorträge und vieles mehr.

Bei der Auftaktveranstaltung mit Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume, DFB-Co-Trainer Sandro Wagner, Herztransplantationspatientin Tamara Schwab und ESA-Astronaut Thomas Reiter gibt Prof. Markus M. Lerch, Ärztlicher Direktor, die Richtung vor: „Bei unserem Tag der offenen Tür möchten wir zeigen, wie wir am LMU Klinikum mit den besten Köpfen, neuen Strukturen und innovativen Projekten daran arbeiten, die Weichen für eine immer besser werdende medizinische Zukunft zu stellen.“ Themen der Gesprächsrunde sind unter anderem Weltraummedizin, Sport und Gesundheit sowie Organspende und Transplantationsmedizin. Beginn ist um 10 Uhr in Hörsaal 6.

Im Mittelpunkt des Tags der offenen Tür stehen eine Vielzahl von medizinischen Themen: Dazu gehören Notfallsimulationen im OP, Übungen zur Wiederbelebung, Virtual Reality in der Lungenheilkunde und ein begehbares Lungenmodell, eine Simulation einer Kinderherz-OP, Wundennähen unter dem OP-Mikroskop sowie ein Teddybärkrankenhaus. Führungen gibt es unter anderem durch das Herzkatheter-Labor, eine Intensivstation, die Radiologie, Nuklearmedizin und das Kinderpalliativzentrum.

Die Infostände entlang der Besucherstraße und den weiteren Aktionsflächen präsentieren ein breites medizinisches Spektrum des LMU Klinikums, zum Beispiel die Ernährungsmedizin, die Kinderchirurgie, die Lungenheilkunde und die Tropenmedizin. Außerdem können die Gäste einen Blick hinter die Kulissen des Klinikbetriebs werfen und dabei Bereiche wie die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, die Krankenhaushygiene und die Apotheke kennenlernen. Übrigens: Die Palliativmedizin am LMU Klinikum feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum – das Team der Klinik freut sich, am Tag der offenen Tür mit Interessierten in Dialog zu treten.

Dazu wird es ein breites Vortragsprogramm zeitgleich in drei Hörsälen geben, Ausstellungen und Führungen. Auch Informationen rund um Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie Fort- und Weiterbildung am LMU Klinikum sind ein großes Thema. Außerdem stehen Gewinnspiele mit attraktiven Preisen (Hauptpreis ist eine Smartwatch mit EKG-Funktion), ein vielfältiges Kinderprogramm, Klinik-Clowns, eine Basketball-Challenge mit dem FC Bayern, Torwandschießen sowie ein Biergarten mit Foodtrucks und Karussell auf dem Programm – mehr als 90 Angebote sind es insgesamt.

Was tun, wenn sich die Welt unaufhörlich dreht?

Einen aktuellen Bezug hat das Thema Schwindel – nicht nur wegen des Karussells vor dem LMU Klinikum Großhadern und wegen der großen Fahrgeschäfte auf dem bevorstehenden Oktoberfest. In Großhadern befindet sich eines der europaweit größten Zentren zur klinischen Versorgung und Erforschung von Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen mit jährlich über 4.000 Patienten. Dort werden am 14. September Prof. Dr. Andreas Zwergal, Leiter des Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrums (DSGZ), sowie weitere Expertinnen und Experten für die Fragen der Interessierten zur Verfügung stehen und Einblicke in ihre Arbeit und ihre Räumlichkeiten geben. Auf das Thema Schwindel macht auch nach dem Tag der offenen Tür die internationale „Balance Awareness Week“ aufmerksam, die ab dem 15. September mit zahlreichen digitalen Informationsformaten zum Thema Schwindel stattfindet.

Einblicke in die Zukunft des LMU Klinikums Großhadern

Die aktuell größte Baustelle am Campus Großhadern ist die Kinderklinik „Das Neue Hauner“. Hier sehen die Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Tür vor allem eine riesige Baugrube, Kräne und Absperrungen. In der Ausstellung zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Großhaderns werden die Pläne konkreter – und anschaulicher. Besonders beeindruckend: Die Fensterfront am östlichen Ende der Besucherstraße bietet einen visuellen Zeitsprung ins nächste Jahrzehnt; hier erleben die Besucher den Ausblick, wie er in rund zehn Jahren sein wird. Denn mit dem Onkologischen Zentrum, dem Herz-Lungen-Gefäßzentrum und dem Diagnostischen Zentrum sind gleich drei neue Bauten in Vorbereitung. Im Ausstellungsbereich gibt es außerdem Informationen zur Sanierung des Gebäudes und zu weiteren Neubauten, die den Campus Großhadern fit für die Zukunft und für die stetig wachsenden Anforderungen an die Patientenversorgung sowie an die Forschung machen. Auch ein Blick zurück dürfte die Besucherinnen und Besucher interessieren – diesen vermitteln Skizzen aus der Bauzeit sowie Filme über die Vorbereitung für die Inbetriebnahme des Klinikums Großhadern vor 50 Jahren sowie über die Eröffnung des LMU Klinikums Innenstadt im Jahr 2021.

Das beste Krankenhaus weltweit zu Gast in Großhadern

Auch die Mayo Clinic aus Rochester, Minnesota (USA), die regelmäßig in der US-Zeitschrift Newsweek als weltweit bestes Krankenhaus gelistet wird, ist am 14. September in Großhadern vertreten – allerdings auf einer anderen Veranstaltung. Von Donnerstag bis Samstag, 12. bis 14. September, findet im Hörsaaltrakt in Großhadern ein international besetzter Medizin-Kongress statt. Expertinnen und Experten der Mayo Clinic diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen des LMU Klinikums über neue Entwicklungen in der Krebsmedizin allgemein sowie in der Nieren- und Lungenheilkunde im Besonderen. Die Veranstaltung ist ausschließlich für medizinisches Fachpublikum geöffnet und daher kein Teil des Besuchertages.

