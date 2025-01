6. Schunkelmesse der Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V.

Unter dem Motto „Fasching hat Herz“ lud die Münchner Gesellschaft Narrhalla e.V. gemeinsam mit ihrem Ehrensenator, Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler, zur 6. Schunkelmesse in die Kirche St. Maximilian ein.

Der von Stadtpfarrer Schießler gehaltene Gottesdienst wurde musikalisch von Narrhalla-Senator Klaus Ammann und seinen Musikern umrahmt. In bester Faschingsstimmung sorgten die Mitwirkung der Faschingsvereine und -gesellschaften sowie deren Prinzenpaare in farbenprächtigen Ornaten und Kostümen für eine lebhafte Atmosphäre. Es wurde gesungen, geklatscht und natürlich auch geschunkelt.

Ein besonderes Highlight war der Verkauf eines Festbands vor dem Gottesdienst, das von den Aktiven der Narrhalla angeboten wurde. Der Erlös wird traditionell einem guten Zweck gewidmet und im Namen von „Fasching hat Herz“ übergeben. In den vergangenen Jahren konnten so bereits über 1.000 Euro an Organisationen wie die „Clinic Clowns“ und den „Wünschewagen“ gespendet werden.

Der Ursprung dieser besonderen Veranstaltung liegt im Rheinland. Dort ist es Tradition, dass vor Beginn der Karnevalssession tausende Kölner Jecken im Kölner Dom für eine friedliche und fröhliche Zeit beten. In München wurde diese Idee von der Narrhalla seit 2020 aufgegriffen und mit großem Erfolg etabliert.

Die diesjährige Schunkelmesse war erneut ein beeindruckender Beweis dafür, wie der Fasching nicht nur Freude bringt, sondern auch Herzen öffnet und für wohltätige Zwecke mobilisiert. Die gelungene Kombination aus Spiritualität und Heiterkeit macht diesen Faschingsgottesdienst zu einem besonderen Erlebnis, das im Kalender vieler Faschingsfreunde einen festen Platz gefunden hat.